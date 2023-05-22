تحديات أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس

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أشارت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن غياب التدريب والتثقيف أهم التحديات التي تواجه عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس.
وأردفت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية، اليوم الاثنين، أنها تناقشت مع معلمة عبر موقع التواصل تيك توك، وصدمت من رأيها في نظام الدمج لأنها قالت لها: “إنها لا تنصح بنظام الدمج لأنه فاشل”، مؤكدة أن رأيها نتج من غياب التثقيف والتدريب.
واختتمت رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة: إن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم حق مثل غيرهم ولديهم إصرار وقادرين هم مختلفين وجميلين باختلافاتهم.
الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود: غياب التدريب والتثقيف أهم التحديات التي تواجه عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس@noufalsaud64@Liajlehum#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/6Lcsq4Wllq
— برنامج ياهلا (@YaHalaShow) May 22, 2023