Icon

الاتحاد السعودي يجدد الشراكة مع بدجت حتى 2027 Icon انتخاب مجلس إدارة جديد للجمعية السعودية للعلاقات العامة والإعلان Icon الخليج يتفوق على الوحدة في الشوط الأول Icon تحديات أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس Icon الرشيدي يمنح التعاون التقدم ضد الطائي Icon مشاجرة وتشابك بالأيدي داخل برلمان كردستان العراق Icon مستشارة الرئيس السوري: حالة من الفخر والاعتزاز في قمة جدة Icon رقم مميز لـ فراس البريكان بعد ثنائيته ضد الاتفاق Icon القرني وريانة خضعا لبرنامج تدريبي لمدة 9 أشهر Icon التعادل يحسم مباراة الفيحاء والرائد Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
السعودية اليوم
منها غياب التدريب والتثقيف

تحديات أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٣٥ مساءً
تحديات أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أشارت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن آل سعود، رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، إلى أن غياب التدريب والتثقيف أهم التحديات التي تواجه عملية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس.

غياب التثقيف والتدريب

وأردفت الأميرة نوف بنت عبدالرحمن، في تصريحات تلفزيونية لبرنامج يا هلا المذاع عبر قناة روتانا خليجية، اليوم الاثنين، أنها تناقشت مع معلمة عبر موقع التواصل تيك توك، وصدمت من رأيها في نظام الدمج لأنها قالت لها: “إنها لا تنصح بنظام الدمج لأنه فاشل”، مؤكدة أن رأيها نتج من غياب التثقيف والتدريب.

قد يهمّك أيضاً
الهلاليون: صالح النعيمة أفضل قائد

الهلاليون: صالح النعيمة أفضل قائد

شركة روسية تطرح منافسًا لـ ChatGPT

شركة روسية تطرح منافسًا لـ ChatGPT

واختتمت رئيس مجلس إدارة جمعية لأجلهم لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، قائلة: إن الأشخاص ذوي الإعاقة لهم حق مثل غيرهم ولديهم إصرار وقادرين هم مختلفين وجميلين باختلافاتهم.

قد يهمّك أيضاً
ضبط مروج بجدة وإحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان

ضبط مروج بجدة وإحباط تهريب 80 كيلو قات في جازان

32 مشروع قرار مرتقب على طاولة القمة العربية بجدة

32 مشروع قرار مرتقب على طاولة القمة العربية بجدة

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن
أخبار أمنية

مروِّج الحشيش والشبو في الشرقية بقبضة الأمن

أخبار أمنية
بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها في بداية حياتي 
العالم

بيل غيتس: 5 نصائح تمنيت أن أتلقاها...

العالم
فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع المدني
السعودية اليوم

فيديو مستهجن.. قائد مركبة يتعمد عرقلة الدفاع...

السعودية اليوم
3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح
السعودية اليوم

3 أيام على انتهاء مهلة ترخيص السلاح

السعودية اليوم
توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق
السعودية اليوم

توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة...

السعودية اليوم
أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام
تكنولوجيا

أول ولاية أمريكية تحظر تليجرام

تكنولوجيا
الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في حالة وحيدة
السعودية اليوم

الحج: يسمح لحاملي التأشيرة زيارة مكة في...

السعودية اليوم
رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم
آخر الاخبار

رقم فريد لـ التعاون في ديربي القصيم

آخر الاخبار