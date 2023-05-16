Icon

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان Icon وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية Icon سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي Icon محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا Icon وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن Icon وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco Icon وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد Icon وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن Icon وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم Icon حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
يضمن سرعة المعالجة والضبط

تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة

الثلاثاء ١٦ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥١ مساءً
تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أضافت وزارة التجارة مزايا وتحسينات جديدة للتطبيق “بلاغ تجاري” في نسخته الجديدة والذي يتيح تسجيل الدخول بموثوقية عالية عبر النفاذ الوطني الموحد.

متابعة البلاغ

كما يُمكن المستهلكين من متابعة حالة البلاغ منذ التقديم وحتى الإغلاق، إلى جانب تسهيل إمكانية التواصل المباشر بين مقدمي البلاغات والمراقبين الميدانيين، وتحديد متطلبات البلاغ بشكل واضح وميسر لضمان سرعة معالجته.

قد يهمّك أيضاً
كلب مخطط باللونين البرتقالي والأسود يسير بالشارع كأنه نمر

كلب مخطط باللونين البرتقالي والأسود يسير بالشارع كأنه نمر

الطب يوضح حالة ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في العراق

الطب يوضح حالة ولادة غريبة لطفل بعين واحدة في العراق

وأتاح تطبيق “بلاغ تجاري” للمستهلك تتبع بلاغاته بكل يسر وسهولة عبر أربع مراحل تبدأ من تقديم البلاغ، ومراجعة واعتماد بياناته، والبدء في معالجته من خلال إحالته إلى المنشأة التجارية، وإغلاق البلاغ بعد استكمال الإجراءات النظامية تجاه المخالفة.

قد يهمّك أيضاً
وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS

العقود الآجلة لـ برنت ترتفع 1.43%

العقود الآجلة لـ برنت ترتفع 1.43%

أبرز المخالفات

وتتلقى وزارة التجارة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” مخالفات الغش والتستر التجاري، وشكاوى عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وبلاغات الصيانة والضمان وقطع الغيار، ومخالفات الاسترجاع والاستبدال، ومحطات الوقود، والمتاجر الإلكترونية، والتخفيضات والمسابقات التجارية، واختلاف سعر السلعة مع صناديق المحاسبة، وبلاغات المنتجات المخالفة للآداب العامة، ومخالفات البيانات التجارية، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها
السعودية اليوم

عائلة سعودية تقيم زفافًا لعاملها

السعودية اليوم
ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي
آخر الاخبار

ديلغادو يقترب من نادي غريميو البرازيلي

آخر الاخبار
مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة الخزانة الأمريكية
تقارير

مواجهة ساخنة بين بايدن والجمهوريين بسبب أزمة...

تقارير
اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا
العالم

اشتعال مفاجئ للنيران بعشرات السيارات بفنزويلا يوميًّا

العالم
وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل
حصاد اليوم

وظائف بهيئة تطوير منطقة حائل

حصاد اليوم
أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند الإغلاق
السوق

أسعار النفط تقفز بأكثر من 2% عند...

السوق
زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
العالم

زلزال بقوة 7.1 درجات يضرب سواحل إندونيسيا

العالم
فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها بجوار أمي وخدمتها
مشاهير

فطيس بقنة: أعيش سعادة لا مثيل لها...

مشاهير