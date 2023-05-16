تحديث تطبيق بلاغ تجاري يتيح للمستهلك المتابعة

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أضافت وزارة التجارة مزايا وتحسينات جديدة للتطبيق “بلاغ تجاري” في نسخته الجديدة والذي يتيح تسجيل الدخول بموثوقية عالية عبر النفاذ الوطني الموحد.
كما يُمكن المستهلكين من متابعة حالة البلاغ منذ التقديم وحتى الإغلاق، إلى جانب تسهيل إمكانية التواصل المباشر بين مقدمي البلاغات والمراقبين الميدانيين، وتحديد متطلبات البلاغ بشكل واضح وميسر لضمان سرعة معالجته.
وأتاح تطبيق “بلاغ تجاري” للمستهلك تتبع بلاغاته بكل يسر وسهولة عبر أربع مراحل تبدأ من تقديم البلاغ، ومراجعة واعتماد بياناته، والبدء في معالجته من خلال إحالته إلى المنشأة التجارية، وإغلاق البلاغ بعد استكمال الإجراءات النظامية تجاه المخالفة.
وتتلقى وزارة التجارة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” مخالفات الغش والتستر التجاري، وشكاوى عدم توفير وسائل الدفع الإلكتروني، وبلاغات الصيانة والضمان وقطع الغيار، ومخالفات الاسترجاع والاستبدال، ومحطات الوقود، والمتاجر الإلكترونية، والتخفيضات والمسابقات التجارية، واختلاف سعر السلعة مع صناديق المحاسبة، وبلاغات المنتجات المخالفة للآداب العامة، ومخالفات البيانات التجارية، والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.