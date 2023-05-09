تحديث iOS يثير غضب مستخدمي آيفون

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انتقد مستخدمو آيفون آخر تحديث لشركة آبل بسبب أنه يستنزف عمر البطارية بسرعة، وظهر على تويتر الكثير من الشكاوى خلال الأيام القليلة الماضية نتيجة لعدم قدرة أجهزتهم على الاحتفاظ بالشحن.
وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إن بطارية آيفون الخاصة به تراجعت بنسبة 22% في 46 دقيقة فقط، بينما قال آخر إنه فقد 30% في نصف ساعة.
ووصل البعض في التفكير إلى أنهم يريدون التخلص من أجهزتهم الخاصة تمامًا لأنها أيضًا عانت من مشكلات في ارتفاع درجة الحرارة.
وكتب أحد مستخدمي تويتر: تحديث نظام التشغيل iOS 16.4.1 استنزف بطاريتي، لقد خسرت 30% في آخر 30 دقيقة فقط من خلال تشغيل Spotify والنظر إلى تويتر لمدة 5 دقائق.
وفي الوقت نفسه، سأل آخر: تحديث iPhone الجديد يسحق عمر بطاريتي، أي شخص آخر يخبر بذلك؟
تم إصدار iOS 16.4.1 (a) المعروف أيضًا باسم تحديث الاستجابة الأمنية السريعة من قِبل آبل الأسبوع الماضي في محاولة لإصلاح مشكلات الأمان، وصدر لكل من iPhone و iPad و Mac.