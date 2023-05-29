تحديد سعر الطرح العام الأولي لسهم جمجوم فارما بـ 60 ريالاً

أعلنت شركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتها مديرا للاكتتاب، وشركة جي. بي. مورجان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال بصفتهما المستشاران الماليان، وشركة جي. بي. مورجان العربية السعودية وشركة السعودي الفرنسي كابيتال وشركة الراجحي المالية بصفتهم متعهدي التغطية ومديري سجل اكتتاب المؤسسات للطرح العام الأولي المحتمل لشركة مصنع جمجوم للأدوية “جمجوم فارما” عن اكتمال عملية بناء سجل الأوامر للجهات المشاركة بنجاح وتحديد السعر النهائي لأسهم الطرح في الطرح العام الأولي “الطرح”.

سعر الطرح النهائي

وتم تحديد السعر النهائي عند 60 ريالاً للسهم الواحد، ما يعني قيمة سوقية للشركة تبلغ 4.2 مليار ريال (1.12 مليار دولار أمريكي) عند الإدراج. وصلت القيمة الإجمالية للطلبات خلال عملية بناء سجل الأوامر للفئات المشاركة ما يقارب 84.6 مليار ريال (22.6 مليار دولار أمريكي) وانتهت بتغطية بلغت 67.2 مرة (أي 88.8 مرة إذا تم استثناء الأسهم التي خصصت للمستثمرين الرئيسين).

فترة اكتتاب الأفراد

ومن المقرر أن تكون فترة اكتتاب الأفراد لمدة ثلاثة أيام تبدأ الثلاثاء الموافق 30 مايو 2023، وتنتهي الخميس الموافق 01 يونيو 2023.