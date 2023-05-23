Icon

تحديد ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية Icon ضبط مواطن بعسير وإحباط تهريب 150 كيلو قات في جازان Icon مروجو الحشيش والشبو في جدة وجازان بقبضة الأمن Icon 171 مليون ريال أرباح “المملكة القابضة” خلال الربع الأول Icon المستشفى التخصصي يعلن توفر 197 وظيفة Icon وزير الطاقة: السعوديون والسعوديات لديهم شغف عالٍ للعمل لأجل وطنهم Icon القتل تعزيراً لسعودي تخابر مع دولة معادية وخطط لتنفيذ عمليات إرهابية بالمملكة Icon وزير الطاقة: علينا أن نتحلى بالشجاعة وبنظرة مستقبلية لضمان أمن الطاقة Icon 30 يومًا متبقية على إغلاق التسجيل بخدمة النقل المدرسي Icon مكة المكرمة والأحساء الأعلى حرارة اليوم بـ 42 مئوية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم

تحديد ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية

الثلاثاء ٢٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٩ مساءً
تحديد ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ضوابط الإدخال المؤقت للإرساليات والطرود البريدية، وذلك بهدف إتاحة المجال لشركات النقل السريع لتحصيل الرسوم الجمركية والضرائب من العميل أو المتجر قبل دفعها للهيئة، للمساهمة في تخفيف الأعباء المالية على الشركات، ونمو النشاط الاقتصادي في المملكة.

نشاط الشحن السريع

وذكرت الهيئة، في مشروع طرحته للاستطلاع على منصة “استطلاع”، أن هذه الضوابط ستطبق على المنشآت المعتمدة التي تحمل ترخيصاً من الجهة المختصة لمزاولة نشاط الشحن السريع للطرود والإرساليات البريدية الواردة عبر جميع المنافذ الجمركية، وفيما يلي تفاصيل هذه الضوابط:-

قد يهمّك أيضاً
وصول أولى رحلات حجاج بنجلاديش وماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة

وصول أولى رحلات حجاج بنجلاديش وماليزيا ضمن مبادرة طريق مكة

الصحة تدعو لتوثيق تطعيمات الأطفال إلكترونيًا

الصحة تدعو لتوثيق تطعيمات الأطفال إلكترونيًا

الإدخال المؤقت ومدته

ذكرت الهيئة أنه يجوز إدخال الطرود والإرساليات البريدية للمملكة عن طريق المنشأة إدخالًا مؤقتًا في وضع معلق للرسوم الجمركية لكل بيان جمركي طبقاً للمواد (89-94) من نظام الجمارك الموحد، وتُعلق ضريبة القيمة المضافة طبقاً للمادة 39 من الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

قد يهمّك أيضاً
آلية معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

آلية معرفة أسباب عدم الأهلية في حساب المواطن

نونو سانتو: الاتحاد دفع ثمن عدم استغلال الفرص ضد الهلال

نونو سانتو: الاتحاد دفع ثمن عدم استغلال الفرص ضد الهلال

وأضافت أن الضريبة تعلق على السلع الانتقائية عند استيفاء الأوضاع والمتطلبات النظامية المنصوص عليها في المادة 26 من اللائحة التنفيذية لنظام الضريبة الانتقائية، على أن يسمح بإدخال الطرود البريدية الواردة عن طريق المنشأة تحت وضع الإدخال المؤقت لكل بيان جمركي لمدة لا تتجاوز 30 يومًا، من تاريخ فسحها بشكل مؤقت.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

عمران خان يستنجد بأنصاره: الشرطة تحاصر منزلي
العالم

عمران خان يستنجد بأنصاره: الشرطة تحاصر منزلي

العالم
تحذير لأهالي مكة والمدينة: عواصف وأمطار حتى المساء
السعودية اليوم

تحذير لأهالي مكة والمدينة: عواصف وأمطار حتى...

السعودية اليوم
واشنطن: قلقون من وجود فاغنر الروسية بالسودان
العالم

واشنطن: قلقون من وجود فاغنر الروسية بالسودان

العالم
أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة
السعودية اليوم

أعلام الدول العربية ترفرف في سماء جدة

السعودية اليوم
وظائف شاغرة للجنسين في الرقيب التجارية
وظائف

وظائف شاغرة للجنسين في الرقيب التجارية

وظائف
لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس وإصابة العشرات
العالم

لحظة دخول مسلح مولاً تجاريًا في تكساس...

العالم
فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه
الرياضة

فهد الرشيدي يُعيد اكتشاف نفسه

الرياضة
أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10 مساءً
السعودية اليوم

أمطار وأتربة مثارة على نجران حتى الـ10...

السعودية اليوم