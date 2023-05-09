تحذيرات من انتقال الحرب لولايات سودانية أخرى

حذر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان من انتقال الحرب إلى ولايات أخرى في البلاد، فيما أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات.

أسس وقف القتال

وأردف البرهان، في مقابلة هاتفية مع قناة تلفزيونية محلية، أنه يسعى إلى وضع أسس حقيقية لوقف القتال تشتمل على الانسحاب من المناطق السكنية.

وأعرب عن ترحيبه بكل المبادرات التي تحقن دماء السودانيين، لكنه شدد على أهمية إخلاء المناطق السكنية من الوجود المسلح، مشيرًا إلى أنه “لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق نار” من دون تحقق ذلك الشرط.

في موازاة ذلك، اتهم الجيش السوداني قوات الدعم السريع “بنهب مخازن اليونيسيف وحاويات بمحطة جمارك”، بحسب بيان نشر أمس الاثنين.

اشتباكات متقطعة

وأردف أن “الموقف العملياتي مستقر في جميع ولايات البلاد”، عدا بعض الاشتباكات مع مجموعات من قوات الدعم السريع في بعض أجزاء العاصمة.

بدورها، أعلنت نقابة أطباء السودان ارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الاشتباكات في البلاد إلى 487 قتيلًا، فضلًا عن 2612 مصابًا.