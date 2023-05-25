تحذيرات من هجمات إرهابية قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية

حذرت وزارة الأمن الداخلي الأمريكي من هجمات إرهابية على البنى التحتية قبل انتخابات الرئاسة.

الانتخابات الرئاسية

وستكون الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة لعام 2024 هي الانتخابات الرئاسية الـ 60 التي تجري كل أربع سنوات، والمقرر إجراؤها يوم الثلاثاء 5 نوفمبر 2024.

وستكون أول انتخابات رئاسية بعد إعادة توزيع الأصوات الانتخابية وفقًا لإعادة توزيع التعداد البيان السكاني بعد عام 2020.

الترشح لولاية ثانية

وصرح الرئيس الحالي جو بايدن أنه ينوي الترشح لولاية ثانية، مع نائب الرئيس كامالا هاريس كنائبة له.

وفي الولايات المتحدة، تأتي الانتخابات العامة بعد المؤتمرات الحزبية والانتخابات الأولية التي تجريها الأحزاب الرئيسية لتحديد مرشحيها.

ومن المقرر أن يتم تحديد الفائز في الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في 20 يناير 2025.