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جاء على لسان قائد مجموعة فاغنر العسكرية

تحذيرات من هجوم قد يشكل مأساة لـ روسيا

الإثنين ١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٧ صباحاً
تحذيرات من هجوم قد يشكل مأساة لـ روسيا
المواطن - فريق التحرير

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حذّر قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين من شنّ أوكرانيا هجومًا مضادًا يمكن أن يشكل مأساة لروسيا، وتذمر من شحّ الذخيرة لدى مقاتليه.

منذ أشهر، تقود فاغنر الهجوم الروسي على مدينة باخموت الواقعة في شرق أوكرانيا والتي تمثل مركز القتال بين قوات كييف وموسكو.

وفي حين أن بريغوجين حليف للرئيس فلاديمير بوتين، لكنه يخوض بصفته رئيس مجموعة عسكرية خاصة صراع نفوذ مع وزارة الدفاع الروسية، وقال: نحن (فاغنر) لدينا 10-15% فقط من القذائف التي نحتاج إليها، محمّلا قيادة الجيش الروسي مسؤولية ذلك.

تحذيرات من هجوم قد يشكل مأساة لـ روسيا

موعد الهجوم المحتمل

وتوقع يفغيني بريغوجين أن تشنّ أوكرانيا هجومًا مضادًا في منتصف مايو، وقال في هذا الصدد: الهجوم المضاد يمكن أن يصبح مأساة لبلدنا.

وفي الوقت نفسه، أعلنت أوكرانيا مؤخرًا أنها بصدد الانتهاء من الاستعدادات لشنّ هجوم مضاد، وقال حاكم منطقة بريانسك في غرب روسيا الأحد إن أوكرانيا قصفت قرية حدودية، ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين.

في اليوم السابق، استُهدف مستودع للوقود في شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو، ويشتبه في أنه هوجم بطائرة مسيّرة.

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