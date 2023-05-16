تحذير: آثار جانبية خطيرة لتناول المنشطات

التشكيل المتوقع لمباراة إنتر ميلان ضد ميلان وزير الخارجية السوري يصل جدة: نقدر جهود المملكة لإنجاح القمة العربية سدايا ترسخ ريادتها بتطبيق للمحادثة ومركز للذكاء الاصطناعي محافظ حفر الباطن يكرم المتفوقين دراسيًا وظائف شاغرة لدى شركة الرقيب في 3 مدن وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى Serco وزارة الدفاع تعلن نتائج التجنيد الموحد وظائف شاغرة بمجموعة العليان في 4 مدن وظائف شاغرة للجنسين في مشروع نيوم حالتها خطرة.. سقوط طالبة من الطابق الثاني بمدرسة
كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، عن الآثار الجانبية لتناول المنشطات.
وأوضحت صحة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هناك 8 آثار جانبية لتناول المنشطات أبرزها حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو مشكلات الكبد أو الكلى؛ قد تصل إلى الفشل التام.
ـ حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.
– مشكلات الكبد أو الكلى؛ قد تصل إلى الفشل التام.
ـ ارتفاع ضغط الدم.
ـ جلطات الدم.
ـ العقم، والصلع، والضعف الجنسي لدى الرجال.
ـ نمو شعر الوجه، غلظة الصوت، وخلل في انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.
ـ احتباس السوائل.
ـ زيادة نسبة الكوليسترول.