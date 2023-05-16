تحذير: آثار جانبية خطيرة لتناول المنشطات

كشفت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، اليوم الثلاثاء، عن الآثار الجانبية لتناول المنشطات.

وأوضحت صحة الرياض عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن هناك 8 آثار جانبية لتناول المنشطات أبرزها حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية، أو مشكلات الكبد أو الكلى؛ قد تصل إلى الفشل التام.

الآثار الجانبية

ـ حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية.

– مشكلات الكبد أو الكلى؛ قد تصل إلى الفشل التام.

ـ ارتفاع ضغط الدم.

ـ جلطات الدم.

ـ العقم، والصلع، والضعف الجنسي لدى الرجال.

ـ نمو شعر الوجه، غلظة الصوت، وخلل في انتظام الدورة الشهرية لدى النساء.

ـ احتباس السوائل.

ـ زيادة نسبة الكوليسترول.