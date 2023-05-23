تحذير: استمرار عواصف وأمطار الباحة حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من حدوث عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة بمنطقة الباحة، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 11 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة تشمل مدينة الباحة ومحافظات العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، فيما تشمل تأثيراتها نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول .

أمطار غزيرة

كما أصدر المركز تنبيهاً متقدماً يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة وأتربة مثارة ، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول، ويشمل محافظات الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد، وقلوة ، ويستمر حتى الـ 8 مساءً.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما يتوقع هطول أمطار رعدية مسبوقة برياح نشطة وأتربة مثارة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، حائل، القصيم، تبوك ، الجوف والحدود الشمالية ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على أجزاء من منطقة المدينة المنورة.