تحذير: الحج بدون تصريح مخالفة تستوجب المساءلة

أطلقت وزارة الحج والعمرة، اليوم، حملة توعوية تحذيرية بعنوان “كن واعيًا”، والتي تهدف إلى توعية الحجاج من داخل المملكة بضرورة إصدار التصريحات الرسمية لأداء المناسك، وذلك عبر المسار الإلكتروني للحجاج من داخل المملكة .

مخالفة عدم التصريح

وشددت وزارة الحج والعمرة على ضرورة استيفاء كافة المتطلبات النظامية التي وضعتها الجهات المعنية المنظمة للحج، مؤكدة أن الحج بدون تصريح يعتبر مخالفة تستوجب تطبيق النظام.

وبينت وزارة الحج والعمرة عبر الحملة بأن المنصات الرسمية الوحيدة المعتمدة لاستخراج تصريح الحج للحجاج من داخل المملكة، هي موقع وزارة الحج والعمرة وتطبيق نسك، محذرة من الحسابات والأشخاص الوهميين الذين يدّعون تقديم خدمات وخيارات الحج ضمن حملات مخالفة وبأسعار زهيدة.

وأضافت الوزارة بأن طالبي تصريح الحج من داخل المملكة، سيستلمونه عبر منصة “أبشر”، إذ سيتمكنون من طباعة تصاريحهم الرسمية بشكل ذاتي.

الجدير بالذكر أن وزارة الحج والعمرة بدأت منذ وقت مبكر في إطلاق العديد من الحملات التوعوية المتنوع، والتي تستهدف ضيوف الرحمن لتزويدهم بكافة المعلومات والتفاصيل اللازمة التي ترشدهم وتسهل لهم أداء المناسك، من بينها التعريف بخدمات مراكز (عناية) التي تقدم خدمات الإرشاد والتوجيه، وتتلقى الشكاوى والبلاغات، إذ يعمل المركز على مدار الساعة بـ11 لغة مختلفة، وتتواجد فروعه في جدة، مكة المكرمة، والمدينة المنورة.