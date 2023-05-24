تحذير تقني من مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي

تحدث المدون التقني أسامة الضاوي عن مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مخاطر الذكاء التوليدي

وغرد الضاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليست في أخذ وظائف الناس، ولكن في استغلاله للشائعات خصوصًا الصور اللي ممكن تتزيف بشكل احترافي.

وأكد الضاوي، أن هذا الأمر سوف يسبب تشويه سمعة والناس تتداول وتحب المشاكل هذه، وكذلك قد يتسبب في خسائر اقتصادية.

وضرب المدون التقني، مثلًا بصورة مزيفة لانفجار في وزارة الدفاع الأمريكية، تسببت في زعزعة بعض الأسهم في البورصة لدقائق.