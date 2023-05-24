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منها استغلاله في الشائعات وتزييف الصور

تحذير تقني من مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٠ مساءً
تحذير تقني من مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي
المواطن - فريق التحرير

تحدث المدون التقني أسامة الضاوي عن مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي.

مخاطر الذكاء التوليدي

وغرد الضاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلًا: مخاطر الذكاء الاصطناعي التوليدي، ليست في أخذ وظائف الناس، ولكن في استغلاله للشائعات خصوصًا الصور اللي ممكن تتزيف بشكل احترافي.

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وأكد الضاوي، أن هذا الأمر سوف يسبب تشويه سمعة والناس تتداول وتحب المشاكل هذه، وكذلك قد يتسبب في خسائر اقتصادية.

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وضرب المدون التقني، مثلًا بصورة مزيفة لانفجار في وزارة الدفاع الأمريكية، تسببت في زعزعة بعض الأسهم في البورصة لدقائق.

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