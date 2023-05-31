تحذير: عواصف وأمطار بـ 4 مناطق حتى الـ 10 مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تحذيرًا من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على مناطق الباحة وعسير وجازان ومكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية في الباحة تشمل الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبنى حسن، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

فيما تشمل الحالة الجوية في عسير، أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

وفي جازان تشمل الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

وفي مكة المكرمة تشمل أضم وميسان والعرضيات، مصحوبة برياح نشطة وتساقط للبرد وسيول وانعدام في الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق، في حين تكون السماء غائمة جزئياً يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، الرياض، الشرقية والحدود الشمالية.