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مصحوبة برياح نشطة وشبه انعدام في الرؤية

تحذير لأهالي الطائف: عواصف وأمطار حتى المساء

الإثنين ٢٢ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٤ صباحاً
تحذير لأهالي الطائف: عواصف وأمطار حتى المساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الاثنين، تحذيرًا من تكون عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً.

تأثيراتها المصاحبة

وتوقع مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن تبدأ الحالة الممطرة في الساعة الـ 1 ظهرًا وتستمر حتى الساعة الـ 11 مساءً، مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وتساقط البرد والسيول وشبه انعدام الرؤية.

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طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة مع فرصة هطول أمطار متفرقة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وتبوك.

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