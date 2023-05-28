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مصحوبة برياح نشطة وبرد وسيول

تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٣٢ مساءً
تحذير لأهالي عسير: عواصف وأمطار للمساء
المواطن - فريق التحرير

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أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد، تحذيرًا من عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة عسير وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية تشمل محافظات النماص وبلقرن وتنومة، ويصاحبها نشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية, وتساقط البرد وجريان السيول.

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طقس اليوم

وفي وقت سابق من اليوم، ، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتمتد إلى مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية، كما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الرياض، القصيم وحائل، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة وتحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف، كذلك يتوقع انخفاض ملموس في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، تبوك والجوف.

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