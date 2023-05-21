تحذير لأهالي عسير وجازان: أمطار وعواصف حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأحد،، تحذيراً عن تكوّن عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقتي عسير وجازان، وسط توقعات باستمرارها حتى الساعة الـ 11 مساءً.

المناطق المتأثرة

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، أن الحالة الجوية المتوقعة في عسير تشمل محافظات النماص وبلقرن وتنومة، إضافة إلى المناطق المفتوحة والطرق السريعة، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

فيما تؤثر الحالة الممطرة بمنطقة جازان على محافظات الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي والفطيحة وفيفا وهروب، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية, وتساقط البرد, وجريان السيول.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة, فيما تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الرياض والشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقتي الجوف والحدود الشمالية.