تحذير لأهالي مكة المكرمة: عواصف وأمطار حتى المساء

أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا من هبوب عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة، وسط توقعات بأن تستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً.

وأوضح مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” أن الحالة الجوية تشمل كلا من ( أضم – ميسان – الطائف)، فيما تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتساقط البرد و سيول مع انعدام الرؤية.

طقس اليوم

من جهته، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية، في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق تبوك، القصيم، الرياض كذلك على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية. كما لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.