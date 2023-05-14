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له تأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي

تحذير: متعاطي الهيروين مُعرض للإصابة بالإيدز والتهاب الكبد

الأحد ١٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٦ صباحاً
تحذير: متعاطي الهيروين مُعرض للإصابة بالإيدز والتهاب الكبد
المواطن - فريق التحرير

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أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن متعاطي مخدر الهيروين ذو ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد.

وأضافت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن مادة الهيروين المخدر ذات خصائص إدمانية عالية وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.

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أضرار الهيروين

الميول الانتحارية.

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ضعف وضمور الجسم.

انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة.

الإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.

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