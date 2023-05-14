تحذير: متعاطي الهيروين مُعرض للإصابة بالإيدز والتهاب الكبد

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أكدت المديرية العامة لمكافحة المخدرات أن متعاطي مخدر الهيروين ذو ميول انتحارية، ومعرّض للإصابة بالأمراض المعدية، مثل الإيدز والتهاب الكبد.
وأضافت مكافحة المخدرات عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر” أن مادة الهيروين المخدر ذات خصائص إدمانية عالية وتأثير مهبط للجهاز العصبي المركزي.
الميول الانتحارية.
ضعف وضمور الجسم.
انخفاض شديد في معدل نبضات القلب واحتمال مرتفع للوفاة.
الإصابة بالأمراض المعدية مثل الإيدز والتهاب الكبد.