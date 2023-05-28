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تحذير من التجاوب مع حملات الحج الوهمية

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٢ مساءً
تحذير من التجاوب مع حملات الحج الوهمية
المواطن - فريق التحرير

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حذرت وزارة الحج والعمرة من التجاوب مع حملات الحج الوهمية، مؤكدة أن الحجز لأداء المناسك يتم فقط عبر المنصات المعتمدة.

منصات معتمدة

وقالت الوزارة في إنفوجراف صادر عنها إن المنصات المعتمدة للتسجيل لأداء الحج تتضمن للحجاج من داخل السعودية (الموقع الإلكتروني لوزارة الحج والعمرة، وتطبيق نسك).

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وأوضحت أن المنصات المعتمدة للحجاج من أوروبا والأمريكيتين وأستراليا هي منصة “نسك حج”، أما للحجاج من الدول الإسلامية فتعد مكاتب شؤون الحج المسؤولة عن تسجيل حجاجها بالدول الإسلامية هي المنصة المعتمدة.

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كما أكدت أنه على الراغبين في أداء حج 1444هـ من خارج المملكة، القدوم فقط عبر تأشيرة الحج.

تأشيرة الحج

وأشارت وزارة الحج في إنفوجراف إلى أنه لا بد من إصدار تأشيرة الحج قبل الوصول إلى السعودية ولا يسمح لحاملي التأشيرات التالية بالحج وهي الزيارة، السياحة، العمل، المرور “ترانزيت”، وغيرها.

ونوهت بأن الحج بدون تصريح يعني مخالفة تستوجب تطبيق النظام، ولذا لا بد من الحجز الإلكتروني عبر موقع الوزارة أو تطبيق نسك.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم استلام تصريح الحج يتم عبر منصة “أبشر”.

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