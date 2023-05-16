تحذير من المسابح: خطر محدق بالأطفال

وجه الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بجامعة القصيم (سابقًا)، إنذارًا مبكرًا للأسر بشأن حوادث المسابح وغرق الأطفال وذلك بالتزامن مع حلول فصل الصيف.

وقال المسند في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” “إنذار مبكر.. الصيف على الأبواب والمسابح قد تخطف طفلك ـ لا قدر الله – في ثوانٍ، فأعد العدة بالمراقبة والتدريب وأخذ كافة الاحتياطات المنطقية، والله الحافظ”.

عدم ترك الأطفال

وكانت المديرية العامة للدفاع المدني أكدت في وقت سابق ضرورة الحذر من حوادث المسابح في المنازل والأماكن التي يرتادها المواطنون والمقيمون، وعدم ترك الأطفال أو من لا يجيدون السباحة الاقتراب منها.

كما قدمت عدة طرق للوقاية من حوادث المسابح تتمثل في توفير أدوات السلامة مثل أطواق النجاة، وعمل أرضية مانعة للانزلاق على الحواف، فضلًا عن عدم ترك الأطفال بمفردهم في أحواض السباحة ووضع سياج لمنع دخولهم بمفردهم.

تنبيهات مهمة

بالإضافة إلى ضرورة وصول السلالم إلى قاع المسبح بكل الأركان لتسهيل صعود ونزول الأشخاص، فضلًا عن ضرورة وجود أجهزة إنذار المسبح للتنبيه والإنذار عند سقوط جسم في حوض السباحة.