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بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى

تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية بـ بريدة

الخميس ١٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية بـ بريدة
المواطن - فريق التحرير

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نجحت فريق الدفع المدني في بريدة في تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: حرر مدني بريدة يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

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كما نشرت المديرية صورة توثق الحادث.

وفي وقت آخر، نجح مدني القطيف في تحرير قدم طفل علقت في دراجة.

 

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