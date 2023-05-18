تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية بـ بريدة

نجحت فريق الدفع المدني في بريدة في تحرير يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني في تغريدة عبر موقع تويتر: حرر مدني بريدة يد طفلة علقت في قطعة معدنية، بوساطة فرق الإنقاذ داخل المستشفى.

كما نشرت المديرية صورة توثق الحادث.

وفي وقت آخر، نجح مدني القطيف في تحرير قدم طفل علقت في دراجة.