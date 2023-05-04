تحضيرات وكواليس النجوم قبيل حفلة روائع الموجي

660 مليون ريال أرباح سابك في الربع الأول الهجوم على كرملين روسيا حقيقي أم مزيف حساب المواطن يوضح تأثير التسجيل في التوطين على الدعم المملكة القابضة تستثمر 228.2 مليون ريال في أكبر شركة تأمين أوروبية وظائف شاغرة لدى الهيئة العامة للإحصاء هجوم جديد على روسيا بطائرة مسيرة توقعات بهطول أمطار وتساقط البرد على عدة مناطق صندوق الاستثمارات يعلن عن وظائف بعدة تخصصات 218 مليون ريال أرباح أمريكانا في الربع الأول بانخفاض 19% معركة مصيرية لن يكون فيها تهاون لحماية الشباب
تصدر حفل روائح الموجي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، قبيل ساعات من بدء الحفل الأضخم برعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الذي قرر توسعة حفل روائع الموجي للمرة الثالثة.
حدث استثنائي ضخم على الهواء مباشرة..
تابعوا حفل #روائع_الموجي بمشاركة نخبة من ألمع نجوم العالم العربي غداً الساعة 9 مساءً بتوقيت السعودية على #MBC1 https://t.co/6OV7wxGRek @Turki_alalshikh@GEA_SA @RiyadhSeason@Angham @zenaemaad@majidalmohandis @sherine @rebaisaber@ShahidVOD pic.twitter.com/nEiYGtuWyeقد يهمّك أيضاً
— MBC1 (@mbc1) May 3, 2023
وظهر عدد كبير من النجوم في لقطات لتحضيرات الحفل الكبير، ومن أبرزهم النجمة شيرين عبدالوهاب التي ظهرت برفقة الإعلامي عمرو أديب في أحدث ظهور لها قبيل الحفلة المرتقبة.
وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للنجوم أثناء التحضيرات للحفل المرتقب، ومن بينهم الفنان وائل جسار والفنانة مي فاروق والفنان حسام حبيب أيضًا برفقة زوجته شيرين.
وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: نظرًا للإقبال الكبير، اضطررنا لتوسعة الحفل للمرة الثالثة واعذروني لن نستطيع أكثر من ذلك.
يقام الحفل اليوم الخميس حفل فنيّ يستعرض روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، ضمن تقويم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، الموجي الذي رحل في عام 1995م، مخلفًا إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية، منها الكثير من الأغاني والألحان التي اشتهر بها عمالقة الفن العربي، مثل: الأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، وكل من عبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، وطلال مداح، وغيرهم.
أقام معالي المستشار تركي آل الشيخ مأدبة عشاء جمع خلالها النجوم و المشاركين في حفل ليلة “روائع الموجي” التي ستقام اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 على مسرح أبو بكر سالم بالرياض ” عبادي الجوهر، أنغام ، ماجد المهندس، صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، وائل جسار، مي فاروق وزينة عماد”.