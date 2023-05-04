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أحدث ظهور لـ شيرين برفقة عمرو أديب

تحضيرات وكواليس النجوم قبيل حفلة روائع الموجي

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٤٠ صباحاً
تحضيرات وكواليس النجوم قبيل حفلة روائع الموجي
المواطن - فريق التحرير

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تصدر حفل روائح الموجي مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة تويتر، قبيل ساعات من بدء الحفل الأضخم برعاية رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، الذي قرر توسعة حفل روائع الموجي للمرة الثالثة.

تحضيرات حفل روائح الموجي

وظهر عدد كبير من النجوم في لقطات لتحضيرات الحفل الكبير، ومن أبرزهم النجمة شيرين عبدالوهاب التي ظهرت برفقة الإعلامي عمرو أديب في أحدث ظهور لها قبيل الحفلة المرتقبة.

وتداول مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي لقطات للنجوم أثناء التحضيرات للحفل المرتقب، ومن بينهم الفنان وائل جسار والفنانة مي فاروق والفنان حسام حبيب أيضًا برفقة زوجته شيرين.

توسعة حفل روائع الموجي

وقال تركي آل الشيخ في تغريدة عبر موقع تويتر: نظرًا للإقبال الكبير، اضطررنا لتوسعة الحفل للمرة الثالثة واعذروني لن نستطيع أكثر من ذلك.

يقام الحفل اليوم الخميس حفل فنيّ يستعرض روائع الموسيقار الراحل محمد الموجي، ضمن تقويم الرياض، على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي، الموجي الذي رحل في عام 1995م، مخلفًا إرثًا ضخمًا من الأعمال الفنية، منها الكثير من الأغاني والألحان التي اشتهر بها عمالقة الفن العربي، مثل: الأمير عبدالله الفيصل، والأمير بدر بن عبدالمحسن، وكل من عبدالحليم حافظ، وأم كلثوم، وشادية، وصباح، وفايزة أحمد، ونجاة الصغيرة، ووردة، وطلال مداح، وغيرهم.

مأدبة عشاء

أقام معالي المستشار تركي آل الشيخ مأدبة عشاء جمع خلالها النجوم و المشاركين في حفل ليلة “روائع الموجي” التي ستقام اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023 على مسرح أبو بكر سالم بالرياض ” عبادي الجوهر، أنغام ، ماجد المهندس، صابر الرباعي، شيرين عبد الوهاب، وائل جسار،  مي فاروق وزينة عماد”.

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