تحطم مقاتلة إف-16 أمريكية في كوريا الجنوبية

أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، عن تحطم إحدى مقاتلاته من طراز F-16 خلال مهمة تدريبية جنوبي عاصمة كوريا الجنوبية سيوول.

وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان، إن الطيار قذف نفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة ونقل إلى أقرب مستشفى، مضيفًا أن طائرة مقاتلة من طراز إف-16، فايتنغ فالكون، تحطمت في منطقة زراعية قرب قاعدة أوسان الجوية قرابة الساعة 09:45 صباحا.

فتح تحقيق في الحادث

وأشار إلى أن الحادث وقع خلال مهمة تدريب روتينية وهناك تحقيق جارٍ بشأن سبب التحطم، ويشار إلى أن هناك 28 ألفاً و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية.

وقال الكولونيل هنري آر جيفريس، قائد الجناح الثامن للمقاتلة في بيان: على الرغم من أنه ليس لدينا أي معلومات إضافية حتى الآن، فقد شعرنا بالارتياح لأن الطيار بات بأمان ولم تكن هناك إصابات أخرى.

وستشكل القوات الجوية الأمريكية مجلسًا مستقلًا لتحقيقات السلامة لمراجعة جميع البيانات والأدلة المتعلقة بحادث اليوم واستخدام تلك المعلومات لتحديد سببها ووصف أي إجراءات أمان تصحيحية لضمان سلامة أسطول F-16.