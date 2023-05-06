حضور لافت لزوجتي بايدن وزيلينسكي خلال مراسم التتويج القبض على مقيم ومخالف ومواطن لترويجهم المواد المخدرة تحطم مقاتلة إف-16 أمريكية في كوريا الجنوبية أوراوا يتوج بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال خصم أردوغان يتفوق عليه في استطلاعات الرأي اعتقال زعيم حركة مناهضة للملكية خلال مراسم التتويج تشارلز الثالث يؤدي القسم ملكًا لبريطانيا وظائف بـ شركة روابي القابضة للنفط والغاز الإطاحة بـ 19 متورطاً في جرائم مخلة بالشرف وموجبة للتوقيف نواف شكر الله: ركلة جزاء غير محتسبة لـ الهلال بالشوط الأول
أعلن الجيش الأمريكي، اليوم السبت، عن تحطم إحدى مقاتلاته من طراز F-16 خلال مهمة تدريبية جنوبي عاصمة كوريا الجنوبية سيوول.
وقال سلاح الجو الأمريكي في بيان، إن الطيار قذف نفسه وخرج بسلام قبل تحطم المقاتلة ونقل إلى أقرب مستشفى، مضيفًا أن طائرة مقاتلة من طراز إف-16، فايتنغ فالكون، تحطمت في منطقة زراعية قرب قاعدة أوسان الجوية قرابة الساعة 09:45 صباحا.
وأشار إلى أن الحادث وقع خلال مهمة تدريب روتينية وهناك تحقيق جارٍ بشأن سبب التحطم، ويشار إلى أن هناك 28 ألفاً و500 جندي أمريكي في كوريا الجنوبية للمساعدة في حمايتها من كوريا الشمالية.
وقال الكولونيل هنري آر جيفريس، قائد الجناح الثامن للمقاتلة في بيان: على الرغم من أنه ليس لدينا أي معلومات إضافية حتى الآن، فقد شعرنا بالارتياح لأن الطيار بات بأمان ولم تكن هناك إصابات أخرى.
وستشكل القوات الجوية الأمريكية مجلسًا مستقلًا لتحقيقات السلامة لمراجعة جميع البيانات والأدلة المتعلقة بحادث اليوم واستخدام تلك المعلومات لتحديد سببها ووصف أي إجراءات أمان تصحيحية لضمان سلامة أسطول F-16.