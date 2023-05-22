تحية ريانة والقرني من الفضاء

وثق مقطع فيديو حمل الابتسامة وروح المغامرة، وجه من خلاله رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني؛ تحية للجميع من الفضاء.

ونشرت “قناة الإخبارية على حسابها بموقع “تويتر”، فيديو لريانة والقرني مبتسمين وموجهين التحية والقبلات والشكر للجميع على الدعم ومشاركتهما اللحظات الفارقة.

انطلاق الرحلة

كان رائدا الفضاء السعوديان على القرني؛ وريانة برناوي؛ قد انطلقا في مهمة خاصة تنظمها شركة “أكسيوم سبيس” الأمريكية إلى محطة الفضاء الدولية؛ حيث انطلق صاروخ “فالكون 9” ليقلهما من مركز كينيدي الفضائي في ولاية فلوريدا، برفقة رائدة الفضاء السابقة في وكالة “ناسا” بيغي ويتسن؛ ورائد الأعمال الأمريكي جون شوفنر.