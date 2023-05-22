تحية من علي وريانة قبل الانطلاق نحو الفضاء

وجه رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني تحية قبل الانطلاق نحو الفضاء.

مركبة دراغون

وكان رائدا الفضاء ريانة برناوي وعلي القرني قد صعدا إلى مركبة دراغون، استعدادًا للانطلاق.

ووصل برناوي والقرني، أمس الأحد، إلى مكان انطلاق المركبة لمحطة الفضاء الدولية.

والتقى رائدا الفضاء علي وريانة أهاليهما قبل الانتقال لمركبة الإطلاق.

وأكدت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا”، وشركة “سبيس إكس”، وشركة “أكسيوم سبيس”، والهيئة السعودية للفضاء، خلال مؤتمر صحفي في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا فجر أمس ، استكمال الاستعدادات لمهمة الفضاء AX-2 بموعدها المقرر، مع مراعاة الأحوال الجوية المواتية للانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية (ISS)، على متن المركبة الفضائية “دراجون 2″، التي تحمل على متنها أربعة رواد فضاء هم: ريانة برناوي، أول رائدة فضاء سعودية وعربية، وعلي القرني، أول رائد فضاء سعودي يتجه للمحطة الدولية، والأمريكيَّين بيجي ويتسون، وجون شوفنر، لإجراء 14 تجربة بحثية علمية رائدة في الجاذبية الصغرى. وفق ما أفادت وكالة الأنباء السعودية.