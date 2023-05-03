لقطات مبهرة لجريان الأودية شمال الهدا نيوكاسل يستهدف ضم رافينيا الوحدة يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن خطر المخدرات وأضرار الشبو التعاون الإسلامي تدعو لوقف التصعيد العسكري في السودان وتغليب المصلحة الوطنية أوكرانيا تطالب مواطنيها بالدخول إلى الملاجئ فورًا وظائف شاغرة بفروع جامعة الملك سعود الصحية حمدالله عينه على الهدف الـ11 ضد التعاون أقدم مومياء مكتملة لـ الفهد الصياد بالمملكة التعاون يبحث عن فوز غائب من 4 مواسم
وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة ١٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ للتوعية بخطر المخدرات بأنواعها وبيان آثارها وأضرارها.
وتتضمن الخطبة عدة محاور من بينها بيان خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع ، وحرمتها، إضافة إلى وجوب التعاون مع الجهات الأمنية ودعم جهودها بالإبلاغ عن المروجين والمهربين والمتواطئين وكذلك حث الأسر على الانتباه لأبنائهم من آفة المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها ومنها المادة المخدرة القاتلة ( الشبو ).
يأتي ذلك بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل عدة أسابيع تحت مسمى حملة بالمرصاد بالتنسيق مع مكافحة المخدرات للقبض على مروجي المخدرات في المملكة، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وسط إشادات واسعة بما حققته من نتائج مذهلة في فترة وجيزة.