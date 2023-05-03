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بالتزامن مع حملة بالمرصاد

تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن خطر المخدرات وأضرار الشبو

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٦ مساءً
تخصيص خطبة الجمعة للحديث عن خطر المخدرات وأضرار الشبو
المواطن - فريق التحرير

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وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أصحاب الفضيلة خطباء الجوامع بتخصيص خطبة الجمعة القادمة ١٥ / ١٠ / ١٤٤٤هـ للتوعية بخطر المخدرات بأنواعها وبيان آثارها وأضرارها.

خطر المخدرات

وتتضمن الخطبة عدة محاور من بينها بيان خطر المخدرات وآثارها على الفرد والمجتمع ، وحرمتها، إضافة إلى وجوب التعاون مع الجهات الأمنية ودعم جهودها بالإبلاغ عن المروجين والمهربين والمتواطئين وكذلك حث الأسر على الانتباه لأبنائهم من آفة المخدرات باختلاف أنواعها ومسمياتها ومنها المادة المخدرة القاتلة ( الشبو ).

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حملة بالمرصاد

يأتي ذلك بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها وزارة الداخلية قبل عدة أسابيع تحت مسمى حملة بالمرصاد بالتنسيق مع مكافحة المخدرات للقبض على مروجي المخدرات في المملكة، بالتزامن مع عيد الفطر المبارك، وسط إشادات واسعة بما حققته من نتائج مذهلة في فترة وجيزة.

 

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