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غير شامل قيمة الضريبة المضافة

تخفيض تكاليف الاستقدام من الفلبين لـ15,900 ريال

الأحد ٢٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٥٨ مساءً
تخفيض تكاليف الاستقدام من الفلبين لـ15,900 ريال
المواطن - واس

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أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تخفيض السقف الأعلى لتكاليف الاستقدام من الفلبين ليصبح 15,900 ريال بدلاً من السقف السابق 17,288 ريالاً غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

تكاليف الاستقدام

ويأتي ذلك استمراراً لعمل الوزارة على تطوير القطاع وتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة، حيث ألزمت الوزارة في وقت سابق الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من إثيوبيا 6,900 ريال، ومن سيراليون 7,500 ريال، ومن بوروندي 7,500 ريال، ومن أوغندا 9,500 ريال, ومن تايلاند 10,000 ريال، ومن كينيا 10,870ريالاً، ومن بنغلاديش 13,000 ريال، ومن سريلانكا 15,000 ريال، غير شامل قيمة الضريبة المضافة.

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تحسين سوق العمل

كما يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير الخدمات كافة، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وحرصها على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها، حيث تؤكد لجميع المتعاملين ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنها ، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.

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