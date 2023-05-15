تداول تطلق برنامج تطوير الخريجين براتب 14 ألف ريال

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أعلنت شركة السوق المالية السعودية (تداول) بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين (GDP) لعام 2022م بمدينة الرياض، لخريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في مختلف التخصصات التقنية والإدارية والقانونية والهندسية والمالية، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– يستهدف خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات).
مدة البرنامج:
– مدة (9) أشهر.
– برنامج تطوير الخريجين، هو برنامج مُصمم للخريجين السعوديين الذين يعتزمون بدء مهنتهم و بناء خبرتهم في السوق المالية. مدة البرنامج تسعة أشهر بدوام كامل، ويوفر فرص غير محدودة وخبرة متقدمة في السوق المالية.
1- راتب شهري حسب المؤهل:
– لحملة البكالوريوس (12,350 ريالاً).
– لحملة الماجستير (14,000 ريال).
2- تأمين طبي للمتدربين وأسرهم (الزوج / الزوجة ، الأبناء)
3- إجازة سنوية.
4- الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر.
5- تسجيل المتدرب في التأمينات الاجتماعية.
1- أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
2- خريجي وخريجات البكالوريوس أو الماجستير في (مختلف التخصصات) من جامعة مُعتمدة.
3- الالتزام بدوام كامل.
4- إجادة اللغة الإنجليزية.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: (اضغط هنا).