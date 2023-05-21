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أول صور للصاروخ المعد لنقل رائدي الفضاء

تدريب ريانة والقرني على إعداد الطعام في الفضاء

الأحد ٢١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٣:٠٩ مساءً
تدريب ريانة والقرني على إعداد الطعام في الفضاء
المواطن - فريق التحرير

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يتابع العالم أخبار رائدي الفضاء السعوديين، واستعدادهما للحظة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الأحد، في سابقة تاريخية.

تدريب القرني وريانة

ونشرت قناة “الإخبارية” مقطعي فيديو أظهرا تدريب رائدي الفضاء علي القرني وريّانة برناوي على إعداد الطعام. وكانت وكالة الأنباء السعودية نشرت أول صور للصاروخ المعد لنقل رائدي الفضاء السعوديين، علي القرني وريانة برناوي، إلى محطة الفضاء الدولية.

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ويستعد صاروخ فالكون 9 ومركبة دراجون على منصة الإطلاق، لنقل طاقم مهمة AX-2 التي تضمّ رائدي الفضاء السعوديين إلى محطة الفضاء الدولية.

برناوي مصدر إلهام

وتتجه أنظار العالم نحو مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا، استعدادًا للحظات من الإثارة وقت إطلاق مهمة Axiom Mission 2 (Ax-2) ، والتي ستفتح آفاقًا جديدة في مجال استكشاف الفضاء.

وقالت رائدة الفضاء السعودية “برناوي” في تصريحات لها من خلال مقطع فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن من أجمل اللحظات التي تعيشها والتي مرت في حياتها وقت استقبالها مكالمة من الهيئة السعودية للفضاء وإعلامها بقبولها في برنامج رواد الفضاء.

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