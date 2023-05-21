تدريب ريانة والقرني على إعداد الطعام في الفضاء

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يتابع العالم أخبار رائدي الفضاء السعوديين، واستعدادهما للحظة الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الأحد، في سابقة تاريخية.
ونشرت قناة “الإخبارية” مقطعي فيديو أظهرا تدريب رائدي الفضاء علي القرني وريّانة برناوي على إعداد الطعام. وكانت وكالة الأنباء السعودية نشرت أول صور للصاروخ المعد لنقل رائدي الفضاء السعوديين، علي القرني وريانة برناوي، إلى محطة الفضاء الدولية.
فيديو | تدريب رائدة الفضاء ريانة برناوي على كيفية إعداد الطعام#نحو_الفضاء#الإخبارية pic.twitter.com/F8oljCNEZ4قد يهمّك أيضاً
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2023
وقالت رائدة الفضاء السعودية “برناوي” في تصريحات لها من خلال مقطع فيديو تم نشره على الحساب الرسمي لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إن من أجمل اللحظات التي تعيشها والتي مرت في حياتها وقت استقبالها مكالمة من الهيئة السعودية للفضاء وإعلامها بقبولها في برنامج رواد الفضاء.