تدشين التجربة الثانية لفرضية الحج بمشاركة 10 آلاف شخص

قامت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، بتدشين التجربة الثانية لفرضية الحج بمشاركة عدة جهات؛ وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لخدمة ضيوف الرحمن.

وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط إن أكثر من 10 آلاف مشارك من عدة جهات في تنفيذ فرضية الحج الثانية، بحسب ما ذكرت “الإخبارية”.

وأضاف مشاط أن الفرضية تسهم في التأكد من جاهزية البنية التحتية قبل موسم الحج، كما تحاكي الفرضية رحلة الحاج وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.