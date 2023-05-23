السعودي الفرنسي يبدأ طرح صكوك مقومة بالدولار تدشين التجربة الثانية لفرضية الحج بمشاركة 10 آلاف شخص السعودية تلهم الأجيال القادمة بتقنيات الفضاء السعودية تحرث الأرض من أجل النماء وتسابق المستقبل بالانطلاق للفضاء إجراءات وتوجيهات في المسجد النبوي استعدادًا لموسم الحج انخفاض ملحوظ بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم المدني لأهالي عسير وجازان: احذروا الأمطار والعواصف أمطار رعدية وسيول وبرد في 5 مناطق إصابة شخصين في حريق شقة بالرياض والمدني يتدخل
قامت وزارة الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، بتدشين التجربة الثانية لفرضية الحج بمشاركة عدة جهات؛ وذلك ضمن الاستعدادات المبكرة لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط إن أكثر من 10 آلاف مشارك من عدة جهات في تنفيذ فرضية الحج الثانية، بحسب ما ذكرت “الإخبارية”.
وأضاف مشاط أن الفرضية تسهم في التأكد من جاهزية البنية التحتية قبل موسم الحج، كما تحاكي الفرضية رحلة الحاج وتستمر حتى الساعة 11 مساءً.