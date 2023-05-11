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المقرر إقامتها في قطر

تدشين الشعار الرسمي لـ كأس آسيا 2023

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٣٣ مساءً
تدشين الشعار الرسمي لـ كأس آسيا 2023
المواطن - فريق التحرير

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كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، قبل قليل، عن الشعار الرسمي لبطولة آسيا 2023 المقرر إقامتها في قطر بمشاركة 24 منتخبًا.

شعار كأس آسيا 2023

وتم الكشف عن الشعار الجديد لبطولة كأس آسيا 2023، خلال حفل قرعة البطولة الذي انطلق قبل قليل في دار الأوبرا في كتارا بحضور أبرز نجوم القارة.

ويتواجد في حفل قرعة النسخة الجديدة من كأس آسيا العديد من نجوم القارة، ومنهم؛ تيم كاهيل، حسن الهيدوس، بارك جي-سونغ، سيرفر دجيباروف، يوشيمي ياماشيتا، سون وين ومايمول روكي.

كأس آسيا 2023
شعار النسخة الجديدة

نظام البطولة

وسيتم تقسيم المنتخبات الـ24 المشاركة في كأس آسيا 2023 على 6 مجموعات، وتضم كل مجموعة 4 منتخبات، ويتأهل إلى دور الـ16 أول فريقين من كل مجموعة بجانب أفضل 4 منتخبات بالمركز الثالث.

كأس آسيا 2023
كأس آسيا

تصنيف المنتخبات

وجاء في التصنيف الأول للنسخة الجديدة من بطولة كأس آسيا 2023، كل من؛ السعودية، قطر، إيران، اليابان، كوريا الجنوبية وأستراليا، وضم المستوى الثاني منتخبات العراق، الإمارات، عُمان، أوزبكستان، الصين والأردن.

ويتواجد في المستوى الثالث منتخبات البحرين، سوريا، فلسطين، فيتنام، قرغيزستان ولبنان، فيما ضم المستوى الرابع الهند، تايلاند، ماليزيا، هونج كونج وإندونيسيا، بجانب طاجيكستان التي تشارك في البطولة للمرة الأولى.

جدير بالذكر أن الصين كانت ستستضيف هذه النسخة في منتصف العام الحالي، إلا أنها اعتذرت في بداية العام الماضي عن تنظيم كأس آسيا، بسبب تفشي فيروس كورونا آنذاك، وحصلت قطر على حق الاستضافة.

تصنيف قرعة كأس آسيا 2023
تصنيف المنتخبات – المصدر @theafcdotcom

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