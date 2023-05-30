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تدشين مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول

الثلاثاء ٣٠ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٤:٤٠ مساءً
تدشين مبادرة طريق مكة في مطار إسطنبول
المواطن - فريق التحرير

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دشنت المملكة العربية السعودية اليوم مبادرة “طريق مكة” في جمهورية تركيا بصالة المبادرة في مطار إسطنبول الدولي، بحضور رئيس الشؤون الدينية التركي البروفسور الدكتور علي أرباش ونائب رئيس الشوؤن الدينية التركي سليم أرقون ورئيس اللجنة الإشرافية للمبادرة المدير العام للجوازات الفريق سليمان بن عبدالعزيز اليحيى وأعضاء اللجنة، والقائم بأعمال سفارة المملكة العربية السعودية في أنقرة محمد بن يوسف الحربي والقنصل العام عبدالمجيد بن حمد الدوسري، وعدد من المسؤولين من البلدين الشقيقين.

هدف المبادرة

وتهدف مبادرة طريق مكة إلى استقبال ضيوف الرحمن، وإنهاء إجراءاتهم من بلدانهم بسهولة ويسر، بدءًا من إصدار التأشيرة إلكترونيًا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورًا بإنهاء إجراءات الجوازات في صالة المبادرة بمطار بلد المغادرة بعد التحقق من توفر الاشتراطات الصحية، إضافة إلى ترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في السعودية، وعند وصولهم ينتقلون مباشرة إلى حافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الخدمية إيصال أمتعتهم إلى مساكنهم.

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يذكر أن وزارة الداخلية تنفذ المبادرة في سبع دول هذا العام 1444هـ، هي: ماليزيا وإندونيسيا وباكستان والمغرب وبنجلاديش وتركيا وكوت ديفوار، بمشاركة وزارات “الخارجية والصحة والحج والعمرة” والهيئة العامة للطيران المدني وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي”سدايا”، وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن، والمديرية العامة للجوازات.

 

تدشين مبادرة طريق مكة تركيا تدشين مبادرة طريق مكة تركيا

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