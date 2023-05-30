تدشين 7 خدمات أمنية جديدة على أبشر

تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، دشن مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبدالله البسامي، اليوم الثلاثاء، في نادي منسوبي وزارة الداخلية بمدينة الرياض، عددًا من الخدمات الإلكترونية للأمن العام عبر منصة أبشر، بحضور مدير مركز المعلومات الدكتور عصام بن عبدالله الوقيت، وعدد من قيادات وزارة الداخلية.

تفاصيل الخدمات الجديدة

وشملت الخدمات المدشنة خدمة الاعتراض على الحوادث المرورية المتاحة عبر “أبشر أفراد”، وخدمة التنازل عن الحوادث المرورية المتاحة عبر “أبشر أفراد”، وخدمة نقل ملكية السلاح المتاحة عبر “أبشر أفراد”، وخدمة التحقق من صلاحية شهادة خلو السوابق الإلكترونية المتاحة عبر “أبشر حكومة”، وخدمة إصدار رخصة قيادة المتاحة عبر “أبشر أفراد”، إضافة إلى خدمات الدراجات الآلية المتاحة عبر “أبشر أعمال- تم”، وخدمة تصاريح أعمال الطرق المتاحة عبر “أبشر أعمال- بوابة أمن”.

التحول الرقمي

ويأتي تدشين هذه الخدمات؛ امتدادًا لمساعي وزارة الداخلية في تمكين التحول الرقمي واستمرارًا لجهود الأمن العام في أتمتة الخدمات، عبر شراكتها الإستراتيجية مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي سدايا، ومركز المعلومات الوطني بما يسهم في تقديم خدمات إلكترونية وحلول رقمية للمواطنين والمقيمين والزوار توفر الوقت والجهد، وتمكن المستفيدين من إتمام الإجراءات بيسر وسهولة.