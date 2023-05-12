تذاكر مباراة نهائي كأس الملك تُسبب أزمة لجمهوري الهلال والوحدة

تسبب نفاد تذاكر نهائي كأس الملك المرتقب مساء اليوم الجمعة بين فريقي الهلال والوحدة، في أزمة لجماهير الفريقين التي لم تنجح في شراء تذاكر لحضور المباراة التي تُقام في ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

رد مكاني

ونشر الحساب الرسمي لمنصة “مكاني” المختصة في بيع تذاكر المباراة النهائية تغريدة عبر “تويتر” أوضح من خلالها أن تذاكر المباراة نفدت بالكامل بعدما تحدثت فئات عريضة من جماهير الفريقين عن توفر أكثر من 20 ألف تذكرة لم يتم بيعها.

وطالبت الجماهير من الفريقين بتوضيح كامل بعد أن تم بيع 36 ألف تذكرة وتبقي ما يقرب من 28 ألف، راغبين في معرفة سبب عدم بيع الـ 28 ألف تذكرة وحرمان الجماهير من حضور نهائي أغلى الكؤوس في جدة اليوم.

نهائي كأس الملك

وكان الهلال تأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز على الاتحاد بهدف دون رد يوم 23 إبريل الماضي، بينما تأهل الوحدة بعد الفوز على النصر أيضًا بهدف دون رد في نصف النهائي يوم 24 إبريل الماضي.

ويسعى الفريق الكروي الأول بـ الهلال للفوز على الوحدة وحصد لقب كأس الملك، حتى يتجنب أزرق الرياض الخروج بموسم صفري بعدما خسر السوبر السعودي وخسر لقب دوري أبطال آسيا بالإضافة إلى فقدانه الفرصة في المنافسة على لقب دوري روشن للموسم الحالي.

وكانت مباراة الهلال والوحدة في الجولة الـ19 من بطولة دوري روشن، قد شهدت التعادل بنتيجة 3/ 3 بين الفريقين حيث أُقيمت المباراة يوم 2 مارس الماضي، وسجل لـ الهلال كل من ميشايل ديلجادو وأوديون إيجالو وسعود عبدالحميد، بينما سجل لـ الوحدة كل من أوسكار دوارتي وأنسيلمو دي مورايس وسلطان السوادي.

موعد المباراة

يذكر أن نهائي كأس الملك بين الهلال والوحدة ينطلق في الـ9 مساءً بتوقيت المملكة.