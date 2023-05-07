تذكير من إحكام بشأن طلبات تملك العقارات

أعادت الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملك العقارات “إحكام” تذكير المواطنين والجهات الحكومية، بضرورة الاطلاع على الإعلانات عن طلبات تملك العقارات في المنصة.

وأضافت إحكام أن من لديه اعتراض على الطلب المعلن التقدم خلال 30 يومًا من تاريخ الإعلان عن الطلب، وذلك من خلال الدخول على المنصة بالضغط على الرابط التالي (هنا).

السجل العقاري

وبدأت اليوم أعمال “السجل العقاري” في حي الفلاح بمدينة الرياض كأول المناطق المستفيدة من السجل العقاري، وسيتبعه كافة أحياء ومدن ومناطق المملكة.

وأكد المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، تيسير المفرج أن السجل العقاري هو امتداد لرحلة التطوير في التوثيق العقاري، ويسهم في منح الحجية المطلقة للصكوك ورفع الثقة في السوق العقاري ليشهد تاريخ العقار السعودي اليوم نقلة نوعية وهامة خصوصًا في مجال التوثيق العقاري.

وأوضح المفرج إلى أنَّ التسجيل الأول للعقارات مُتاحًا الآن بشكل مجاني عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية (هنا) حيث يتعين على سكان حي الفلاح في العاصمة الرياض من ملاك العقارات تقديم طلب التسجيل العيني الأول، مرفقًا به المستندات المثبتة للعقار (صك إلكتروني صادر من وزارة العدل مكتمل البيانات مستوفٍ لشروط الملكية وهوية سارية ووكالة في حال كان مقدم الطلب وكيلًا عن المالك ).