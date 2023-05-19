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حققت أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع

تراجع أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة

الجمعة ١٩ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٢١ مساءً
تراجع أسعار النفط في نهاية تعاملات الجمعة
المواطن - فريق التحرير

انخفضت أسعار النفط الخام، في نهاية تعاملات اليوم الجمعة، لكنها حققت أول مكاسب أسبوعية في 5 أسابيع.

ارتفعت في وقت سابق

وكانت أسعار الخام قد ارتفعت في وقت سابق من التعاملات، مع تفاؤل المستثمرين بحذر بشأن تلاشي مخاطر التخلف عن سداد ديون الولايات المتحدة، لكن يبدو أن نتائج المحادثات التي يجريها الكونجرس مع البيت الأبيض ليست إيجابية حتى الآن.

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وكشف تقرير شركة بيكر هيوز، عن انخفاض عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة بمقدار 11 حفارة، خلال الأسبوع الماضي، ليصل الإجمالي إلى 575 حفارة.

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أسعار النفط الخام اليوم

وفي نهاية الجلسة، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي بنسبة 0.4%، إلى 76.55 دولار للبرميل.

كما هبط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، بنحو 0.4%، ليسجل البرميل 71.55 دولار، وفق المعلومات التي اطلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة.

تراجع بأكثر من 1%

وكانت أسعار النفط الخام قد أنهت تعاملاتها، أمس الخميس، على تراجع بأكثر من 1% وسط مخاوف من ركود اقتصادي قد يؤثر في الطلب.

وخلال الأسبوع المنتهي، حققت أسعار خامي برنت وغرب تكساس الوسيط مكاسب بنحو 1.9% و2.2% على التوالي، مسجلة أول ارتفاع أسبوعي في 5 أسابيع.

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