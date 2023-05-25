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تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل

الخميس ٢٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢٤ صباحاً
تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

سعر خام برنت

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتان، أو 0.03%، إلى 78.34 دولار للبرميل.

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خام غرب تكساس

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أو 0.17%، إلى 74.21 دولار.

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وأعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اليوم الخميس إحراز بعض التقدم في مفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية، لكن لا يزال هناك العديد من القضايا العالقة.

ويقترب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بالتخلف عن سداد الالتزامات، نقلاً عن وكالة “رويترز”.

 

 

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