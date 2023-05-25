تراجع أسعار النفط وبرنت يسجل 78 دولاراً للبرميل حياد المملكة في الأزمة الأوكرانية منحها القوة والمصداقية والمكانة الرفيعة شوارع الدوادمي طفح ومشاكل تصريف وصيانة دورية رديئة نجاح تعويم سفينة جنحت بالمجرى الملاحي لقناة السويس أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم ارتفاع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 206 ريالات أمطار رعدية غزيرة وبرد وسيول في 5 مناطق عراقيون في السعودية: لم نجد سوى كل طيب التصويت على موازنة العراق السبت المقبل ريزيتش : أنا من طلبت مغادرة ضمك
شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً مقارنة بالأسعار التي شهدتها خلال الفترة الماضية.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت سنتان، أو 0.03%، إلى 78.34 دولار للبرميل.
وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا، أو 0.17%، إلى 74.21 دولار.
وأعلن رئيس مجلس النواب كيفين مكارثي اليوم الخميس إحراز بعض التقدم في مفاوضات رفع سقف الديون الأمريكية، لكن لا يزال هناك العديد من القضايا العالقة.
ويقترب الموعد النهائي لرفع حد اقتراض الحكومة الاتحادية البالغ 31.4 تريليون دولار أو المخاطرة بالتخلف عن سداد الالتزامات، نقلاً عن وكالة “رويترز”.