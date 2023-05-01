تراجع صفقات شراء الأراضي السكنية بالرياض بنسبة 81%

كشفت قناة الإخبارية تقريرًا عن تراجع الصفقات البيعية للأراضي السكنية في الرياض بنسبة 81% خلال الربع الأول من عام 2023، وذلك مقارنة بنفس الربع من عام 2022.

فيديو | تراجع الصفقات البيعية للأراضي السكنية في الرياض بنسبة 81% خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الربع من عام 2022#البورصة_العقارية #الإخبارية pic.twitter.com/XgyissBkF6 — الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) April 30, 2023

ووفقًا للتقرير، بلغ عدد الصفقات البيعية للأراضي السكنية في الرياض في الربع الأول 2023، 1.880 صفقة، وقيمة الصفقات 2.138 مليار ريال.

كما بلغ متوسط سعر المتر 1.494 ريالًا.