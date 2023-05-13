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الذهب عيار 24 يسجل 242.34 ريال للجرام

تراجع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام

السبت ١٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١١:٣٥ صباحاً
تراجع طفيف بأسعار الذهب وعيار 21 بـ 212 ريالاً للجرام
المواطن - فريق التحرير

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شهدت أسعار الذهب في المملكة، اليوم السبت، انخفاضاً طفيفاً مقارنةً بالأسعار التي سجلها الأيام الماضية.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 242.34 ريال، 64.62 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 222.14 ريال، 59.24 دولار.

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الذهب عبار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 212.04 ريال، 56.55 دولار، وعيار 18 وصل إلى 181.75 ريال، 48.47 دولار.

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