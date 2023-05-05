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بسبب قضية المهاجرين

تراشق كلامي يلغي زيارة وزير خارجية إيطاليا لفرنسا

الجمعة ٥ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٥ صباحاً
تراشق كلامي يلغي زيارة وزير خارجية إيطاليا لفرنسا
المواطن - فريق التحرير

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كشفت تقارير إعلامية أن وزير خارجية إيطاليا، أنطونيو تاياني، ألغى زيارته إلى باريس بعد تصريحات لوزير داخلية فرنسا اعتبرها غير مقبولة، أكد فيها عجز رئيسة وزراء إيطاليا عن حل مشكلة الهجرة في بلادها.

بداية التراشق

من المعروف أن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان اعتبر الخميس أنّ ميلوني “عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة” في بلادها التي تشهد وصول أعداد قياسية من المهاجرين عبر المتوسط.

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وجاء كلامه ردًّا على سؤال عن مواقف رئيس حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الفرنسي جوردان بارديلا بشأن ملف الهجرة على الحدود بين البلدين حيث تقوم قوات الأمن الفرنسية بإعادة مهاجرين يريدون العبور نحو أراضيها.

وذكر دارمانان لإذاعة “آر إم سي” أنّ “السيدة ميلوني، حكومة اليمين المتطرّف التي اختارها أصدقاء السيدة (مارين) لوبن، عاجزة عن حلّ مشاكل الهجرة بعدما انتُخبت على هذا الأساس”.

تدفّق المهاجرين

وأردف: “نعم، هناك تدفّق للمهاجرين خصوصًا للقاصرين” إلى جنوب فرنسا، محمّلًا إيطاليا مسؤولية ذلك بقوله: “الحقيقة أنّ هناك في تونس وضعًا سياسيًّا يدفع عددًا كبيرًا من الأطفال إلى العبور عبر إيطاليا، وأن ايطاليا عاجزة عن التعامل مع هذا الضغط من المهاجرين”.

وردّت روما سريعًا على هذه التصريحات، مع إلغاء وزير الخارجية الإيطالي الاجتماع الذي كان مقررًا مساء الخميس في باريس مع نظيرته كاترين كولونا.

وغرد تاياني عبر حسابه الرسمي على تويتر: “لن أذهب إلى باريس للمشاركة في الاجتماع الذي كان مقررًا مع الوزيرة كولونا”، مشيرًا إلى أن “إهانات وزير الداخلية جيرالد دارمانان بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة”.

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