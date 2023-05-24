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في إحدى المناسبات الرياضية بولاية فلوريدا

ترامب: أحب السعودية شعبًا وقيادة

الأربعاء ٢٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٩:٣٧ صباحاً
ترامب: أحب السعودية شعبًا وقيادة
المواطن - فريق التحرير

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أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسعودية وشعبها وقيادتها.

تصريحات ترامب بشأن السعودية

وقال الرئيس الأمريكي السابق، في إحدى المناسبات الرياضية بولاية فلوريدا الأمريكية، إنه يحب السعودية.

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وأضاف: “أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صديقين له.

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شعور متبادل

وتابع ترامب: “قيادة وشعب عظيم، ولي الشرف أن أرى عدد من السعوديين هنا في الولايات المتحدة، ومن الجيد رؤيتهم فهم يحبوننا ونحبهم”.

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