ترامب: أحب السعودية شعبًا وقيادة

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أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسعودية وشعبها وقيادتها.
وقال الرئيس الأمريكي السابق، في إحدى المناسبات الرياضية بولاية فلوريدا الأمريكية، إنه يحب السعودية.
وأضاف: “أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صديقين له.
وتابع ترامب: “قيادة وشعب عظيم، ولي الشرف أن أرى عدد من السعوديين هنا في الولايات المتحدة، ومن الجيد رؤيتهم فهم يحبوننا ونحبهم”.
خلال حضوره بطولة سلسلة أرامكو ولقائه باتحاد الأندية السعودية في ولاية #فلوريدا..
الرئيس الأميركي السابق دونالد #ترمب: أحب #السعودية.. وقيادتها أصدقائي وهم شعب عظيم
عبر:@mohammedshami99 pic.twitter.com/B9SNPEKFqw
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 24, 2023