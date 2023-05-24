ترامب: أحب السعودية شعبًا وقيادة

أشاد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالسعودية وشعبها وقيادتها.

تصريحات ترامب بشأن السعودية

وقال الرئيس الأمريكي السابق، في إحدى المناسبات الرياضية بولاية فلوريدا الأمريكية، إنه يحب السعودية.

وأضاف: “أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز صديقين له.

شعور متبادل

وتابع ترامب: “قيادة وشعب عظيم، ولي الشرف أن أرى عدد من السعوديين هنا في الولايات المتحدة، ومن الجيد رؤيتهم فهم يحبوننا ونحبهم”.