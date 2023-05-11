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%47 من النساء صوتن لصالحه

ترامب المرشح الرئاسي الأوفر حظًا رغم الإدانة

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٥٦ مساءً
ترامب المرشح الرئاسي الأوفر حظًا رغم الإدانة
المواطن - فريق التحرير

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ما زال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب متصدرًا استطلاعات الرأي، على الرغم من قرار هيئة محلفين أمريكية، بإدانته بتهم الاعتداء على الكاتبة الصحفية إي. جين كارول جنسيًّا في التسعينيات.

المرشح الأوفر حظًا

وتناولت صحيفة الاندبندنت قضية إدانة ترامب، تحت عنوان: ” إدانة بالاعتداء الجنسي، و26 اتهامًا ولا يزال ترامب المرشح الأوفر حظًا ليكون الرئيس المقبل”.

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وقال التقرير إن محاكمة الاعتداء الجنسي والتشهير سلطت الاهتمام مجددًا على تاريخ الرئيس السابق الممتد لعقود، وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من الإدانة، لا يزال ترامب مستمرًا في طريقه ليكون المرشح الجمهوري في عام 2024 ولديه فرصة جيدة ليصبح رئيسًا مرة أخرى.

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التصويت لصالح ترامب

وأظهر استطلاع حديث أجرته واشنطن بوست وأيه بي سي نيوز، أن منافسه الديمقراطي جو بايدن يتخلف عن الركب، ويشير التاريخ إلى أن هذا الحكم لن يضر ترامب كمرشح.

وأوضح التقرير أنه على الرغم من كثرة المزاعم، صوتت 47% من النساء البيض لصالح ترامب، مقارنة بـ45 في المائة لهيلاري كلينتون، وفقًا لدراسة أجراها مركز بيو للأبحاث. ودعمت 54 في المائة من النساء هيلاري كلينتون في عام 2016 ، مقارنة بـ39 في المائة لترامب.

وفي انتخابات عام 2020، نما دعم ترامب بين النساء، وحصل على 44 في المائة ، مقارنة بـ55 في المائة لجو بايدن.

الحرب في أوكرانيا

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، أنه قادر على إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية في غضون 24 ساعة، رافضًا الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب.

وقال ترامب عبر قناة “سي إن إن” الأمريكية، أمام جمهور مباشر في ولاية نيوهامشر أمس الأربعاء: “لا أفكر من منظور الفوز والخسارة. أفكر من منظور تسوية الأمر”.

رفض الاعتراف بالهزيمة

وعندما ضغطت مذيعة “سي إن إن” على الرئيس الأمريكي السابق، وسألته مباشرة عما إذا كان سيعترف علنا بخسارة انتخابات 2020، لم يرد ترامب مباشرة على السؤال، ثم انتقد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي السابق عما إذا كان يشعر أنه مدين لنائبه السابق مايك بنس باعتذار عن أحداث اقتحام الكابيتول، بعدما قال بنس إن الرئيس السابق عرّض حياته للخطر وقتها، وأجاب ترامب: “لا، لأنه ارتكب خطأ كان عليه أن يعيد الأصوات إلى المجالس التشريعية بالولاية، وأعتقد أننا سنحصل على نتيجة مختلفة”، ولكن المذيعة ردت عليه قائلة إن مايك بنس ليس لديه السلطة لرفض نتائج الانتخابات.

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