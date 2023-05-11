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رفض الاعتراف بالهزيمة بانتخابات 2020

ترامب: سأوقف حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة

الخميس ١١ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٨:٥٤ صباحاً
ترامب: سأوقف حرب أوكرانيا خلال 24 ساعة
الموان - فريق التحرير

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أكد الرئيس الأمريكي السابق الجمهوري دونالد ترامب، أنه قادر على إيقاف الحرب الروسية الأوكرانية في غضون 24 ساعة، رافضًا الإفصاح عمّا إذا كان يريد أن تكسب أوكرانيا أو روسيا الحرب.

إيقاف الحرب

وقال ترامب عبر قناة “سي إن إن” الأمريكية، أمام جمهور مباشر في ولاية نيوهامشر: “لا أفكر من منظور الفوز والخسارة. أفكر من منظور تسوية الأمر”.

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وأضاف ترامب المعارض للسياسة الجمهوريّة الداعمة لكييف: “أريد أن يتوقف الموت. إنهم يموتون. الروس والأوكرانيّون. أريدهم ألّا يموتوا. وسأفعل ذلك”.

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تسوية الحرب

وتابع الرئيس السابق: “سأفعل ذلك في غضون 24 ساعة. سأفعلهُ. أنت بحاجة إلى قوة الرئاسة لفعل ذلك”.

وشدّد ترامب على أنّه يُمكنه وقف الحرب التي بدأت في فبراير العام الماضي من خلال التفاوض مباشرة مع الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وقال: “سألتقي بوتين. سألتقي زيلينسكي. كلاهما لديه نقاط ضعف وكلاهما يتمتّع بنقاط قوّة. وفي غضون 24 ساعة، ستتمّ تسوية تلك الحرب. وستنتهي”.

جرائم حرب في أوكرانيا

ورفض ترامب الإفصاح عمّا إذا كان يعتقد أنّ بوتين مجرم حرب بسبب فظائع مزعومة ارتُكبت في أوكرانيا.

وصرّح: “إذا ما قيل إنّه مجرم حرب، فسيكون صعبًا جدًا التوصّل إلى اتّفاق لوقف هذا الشيء”. وتابع “إذا ما صُنف مجرم حرب، فسيمسِكه الناس ويُعدِمونه، وسيُقاتِل بقوة أكبر مما يقاتل في ظل الظروف الأخرى. هذا شيء يجب أن يُناقش في وقت لاحق”.

خطأ بوتين

وقال ترامب: “بوتين ارتكب خطأ بشنه الحرب على أوكرانيا. وأن خطأه هو الدخول إلى أوكرانيا. لم يكن ليذهب إلى هناك لو كنتُ أنا رئيسًا”.

ومن ناحية أخرى، رفض ترامب، الخميس، الاعتراف بخسارة الانتخابات الرئاسية في عام 2020.

رفض الاعتراف بالهزيمة

وعندما ضغطت مذيعة “سي إن إن” على الرئيس الأمريكي السابق، وسألته مباشرة عما إذا كان سيعترف علنا بخسارة انتخابات 2020، لم يرد ترامب مباشرة على السؤال، ثم انتقد إدارة الرئيس الحالي جو بايدن.

وعندما سُئل الرئيس الأمريكي السابق عما إذا كان يشعر أنه مدين لنائبه السابق مايك بنس باعتذار عن أحداث اقتحام الكابيتول، بعدما قال بنس إن الرئيس السابق عرّض حياته للخطر وقتها، وأجاب ترامب: “لا، لأنه ارتكب خطأ كان عليه أن يعيد الأصوات إلى المجالس التشريعية بالولاية، وأعتقد أننا سنحصل على نتيجة مختلفة”، ولكن المذيعة ردت عليه قائلة إن مايك بنس ليس لديه السلطة لرفض نتائج الانتخابات.

ويأتي اللقاء الجماهيري في الوقت الذي يواجه فيه ترامب لائحة اتهام في نيويورك، وتحقيقات في الهجوم على مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021، والتعامل مع الوثائق السرية في مقر إقامته في مار إيه لاغو والتهم المحتملة من التحقيق في الجهود المبذولة لإبطال نتيجة الانتخابات الرئاسية التي عقدت بولاية جورجيا في 2020، فيما قال ترامب، في تصريحات سابقة، إنه سيواصل حملته بغض النظر عن أي تهم جنائية يواجهها.

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