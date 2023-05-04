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لم يحضر أي رئيس أمريكي المراسم البريطانية من قبل

ترامب يصف عدم حضور بايدن لتتويج تشارلز بـ عدم الاحترام

الخميس ٤ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٩ صباحاً
ترامب يصف عدم حضور بايدن لتتويج تشارلز بـ عدم الاحترام
المواطن - فريق التحرير

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شن الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، اليوم الخميس، هجومًا جديدًا على الرئيس جو بايدن بسبب قرار عدم حضوره مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وذلك خلال جولة يجريها الملياردير الجمهوري في اسكتلندا وأيرلندا.

عدم حضور بايدن مراسم التتويج

ووصف قرار بايدن عدم حضور مراسم تتويج ملك بريطانيا بأنه ينم عن عدم احترام،  وسيكون الرئيس الأميركي ممثلا بزوجته السيدة الأولى، جيل بايدن.

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وأشار مسؤولون بريطانيون وأمريكيون إلى أن عدم حضور سيّد البيت الأبيض التتويج يتماشى مع التقليد المتّبع بما أن أي رئيس أمريكي لم يحضر أي مراسم تتويج ملكية في بريطانيا.وتعود آخر مراسم تتويج في بريطانيا للعام 1953 حين توّجت إليزابيث الثانية ملكة.

أمر سيئ

وقال ترامب في تصريح لمحطة “جي بي نيوز” الإخبارية البريطانية “عندما يكون لديك شخص سيكون نائمًا بدلا من المجيء إلى مراسم التتويج رئيسًا للولايات المتحدة، أعتقد أنه أمر سيئ”.

وأضاف ترامب متوجهًا إلى حليفه القديم نايجل فاراج، السياسي الشعبوي البريطاني، في مقابلة أجراها معه في واحد من منتجعي الغولف اللذين يملكهما المليادرير الأميركي في اسكتلندا “يجب ألا يحصل ذلك. إنه ينم عن عدم احترام”.

حدث مهم

وأطلق ترامب، البالغ 76 عامًا، رسميًا حملته في نوفمبر الماضي للفوز بالترشّح عن الحزب الجمهوري للرئاسة، وشدد على أن الوضع الجسدي لبايدن يشكّل عائقًا له على الرغم من أن الرئيس البالغ 80 عامًا أجرى الشهر الماضي زيارة إلى المملكة المتحدة وأيرلندا.

وقال ترامب: “كنت لأحضر. إنه حدث بالغ الأهمية. أعتقد أن الأمر صعب عليه جسديًا”.

وتابع بالقول: “من المؤكد أنه يجب أن يكون هنا ليمثل بلدنا. تفاجأت عندما سمعت أنه لن يأتي”.

مراسم التتويج

وسيحضر مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث نحو ألفي مدعو بينهم قادة ورؤساء دول وحكومات وملوك من حول العالم.

ومن بين السياسيين الذين سيحضرون المراسم، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين.

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