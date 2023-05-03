Icon

السفير السعودي بإسبانيا ينفي تعرضه للسرقة في مدريد Icon صندوق هدف يطلق منتج دعم النقل لذوي الإعاقة الذكور Icon التأمينات: وقف صرف ساند إذا تجاوز المستفيد 60 يوماً خارج البلاد Icon أمانة جدة تعلن عن وظائف ببلدية الكامل عبر جدارات Icon مراهق يفتح النار في إحدى مدارس أوروبا Icon رسالة سيدة سودانية للشعب السعودي: أنتم في نعمة Icon وصول سفينة “جلالة الملك الجبيل” إلى جدة قادمة من السودان Icon ترامب يطرد صحفيًا من طائرته الخاصة بسبب سؤال Icon البحرية الأمريكية: إيران تحتجز ناقلة نفط في مضيق هرمز Icon مروجو الحشيش والإمفيتامين في تربة بقبضة الأمن Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
انتزع منه هاتفيه المحمولين وطلب إخراجه

ترامب يطرد صحفيًا من طائرته الخاصة بسبب سؤال

الأربعاء ٣ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
ترامب يطرد صحفيًا من طائرته الخاصة بسبب سؤال
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد تسجيل صوتي تم تسريبه أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غضب من سؤال طرحه عليه مراسل شبكة “NBC” التلفزيونية الأمريكية، فانتزع منه هاتفيه المحمولين، وطلب إخراجه من طائرته الخاصة.

وذكرت مجلة Vanity Fair الأمريكية، في خبر قالت فيه إن طرد Vaughn Hillyard حدث بعد تجمع انتخابي لترامب في 25 مارس الماضي بمطار مدينة Waco في ولاية تكساس، وبعدها حصلت صحيفة “واشنطن بوست” على تسجيل صوتي يؤكد خبرها.

قد يهمّك أيضاً
4 ألقاب حصدها الهلال خلال مسيرته الآسيوية

4 ألقاب حصدها الهلال خلال مسيرته الآسيوية

قصة مؤثرة لمدمن شبو : أنا جائع بلا أهل أو مأوى

قصة مؤثرة لمدمن شبو : أنا جائع بلا أهل أو مأوى

وكان ترامب يتحدث ذلك اليوم إلى عدد من المراسلين على متن طائرته الخاصة قبل إقلاعها إلى “ويست بالم بيتش” بولاية فلوريدا، عندما أشار المراسل في تغطيته إلى أنه بدا محبطًا من السؤال الذي طرحه عليه، وقال: “يبدو أن السؤال أصاب وترًا حساسًا لدى ترمب”، بحسب ما يمكن سماعه من التسجيل.

ثم رد ترامب، وقال للمراسل: “لا أشعر بخيبة أمل على الإطلاق. هل أنا محبط؟. لقد تحدثت للتو طوال ساعتين. أنا لست بخيبة أمل. هذا تحقيق مزيف. لم نرتكب أي خطأ. لقد أخبرتك.. إنه العكس تماما. إنها أخبار مزيفة. لا تسأل أكثر. سمعت أنك رجل جيد من NBC لكنك لست كذلك”.

ولما حاول المراسل الكلام، قاطعه ترامب وقال: “لا أريد التحدث إليكم. أنت لست رجلاً صالحًا”، ثم انتزع هاتفين محمولين له، كانا على طاولة أمامه، وألقى بهما جانبًا، وقال لمساعديه: “لنذهب. أخرجه من هنا. أخرج من هنا. أخرج من هنا”.

وذكرت “واشنطن بوست” أنه من غير الواضح ما إذا تم إخراج هيليارد من طائرة ترامب، فيما ذكر Steven Cheung المتحدث باسم حملته الانتخابية، أنه “لم تكن هناك حوادث سلبية” تتعلق بالمراسلين على متن الطائرة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة
الرياضة

موعد مباراة مانشستر يونايتد وإيفرتون والقنوات الناقلة

الرياضة
فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست
الرياضة

فوز صعب لـ ليفربول ضد نوتينغهام فورست

الرياضة
حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة الزمالك
الرياضة

حكم قضائي يبعد مرتضى منصور عن رئاسة...

الرياضة
لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير
السعودية اليوم

لقطات لتجمد المياه في بللسمر بعسير

السعودية اليوم
16 مستشفى في السودان خارج الخدمة
العالم

16 مستشفى في السودان خارج الخدمة

العالم
وظائف شاغرة لدى شركة نوماك
وظائف

وظائف شاغرة لدى شركة نوماك

وظائف
استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8 مساءً
السعودية اليوم

استمرار أمطار الباحة وجازان حتى الـ 8...

السعودية اليوم
مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم رمضان”
السعودية اليوم

مآثر الملك المؤسس حديث الرواة في “موسم...

السعودية اليوم