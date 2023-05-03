ترامب يطرد صحفيًا من طائرته الخاصة بسبب سؤال

أكد تسجيل صوتي تم تسريبه أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، غضب من سؤال طرحه عليه مراسل شبكة “NBC” التلفزيونية الأمريكية، فانتزع منه هاتفيه المحمولين، وطلب إخراجه من طائرته الخاصة.

وذكرت مجلة Vanity Fair الأمريكية، في خبر قالت فيه إن طرد Vaughn Hillyard حدث بعد تجمع انتخابي لترامب في 25 مارس الماضي بمطار مدينة Waco في ولاية تكساس، وبعدها حصلت صحيفة “واشنطن بوست” على تسجيل صوتي يؤكد خبرها.

وكان ترامب يتحدث ذلك اليوم إلى عدد من المراسلين على متن طائرته الخاصة قبل إقلاعها إلى “ويست بالم بيتش” بولاية فلوريدا، عندما أشار المراسل في تغطيته إلى أنه بدا محبطًا من السؤال الذي طرحه عليه، وقال: “يبدو أن السؤال أصاب وترًا حساسًا لدى ترمب”، بحسب ما يمكن سماعه من التسجيل.

ثم رد ترامب، وقال للمراسل: “لا أشعر بخيبة أمل على الإطلاق. هل أنا محبط؟. لقد تحدثت للتو طوال ساعتين. أنا لست بخيبة أمل. هذا تحقيق مزيف. لم نرتكب أي خطأ. لقد أخبرتك.. إنه العكس تماما. إنها أخبار مزيفة. لا تسأل أكثر. سمعت أنك رجل جيد من NBC لكنك لست كذلك”.

ولما حاول المراسل الكلام، قاطعه ترامب وقال: “لا أريد التحدث إليكم. أنت لست رجلاً صالحًا”، ثم انتزع هاتفين محمولين له، كانا على طاولة أمامه، وألقى بهما جانبًا، وقال لمساعديه: “لنذهب. أخرجه من هنا. أخرج من هنا. أخرج من هنا”.

وذكرت “واشنطن بوست” أنه من غير الواضح ما إذا تم إخراج هيليارد من طائرة ترامب، فيما ذكر Steven Cheung المتحدث باسم حملته الانتخابية، أنه “لم تكن هناك حوادث سلبية” تتعلق بالمراسلين على متن الطائرة.