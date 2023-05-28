ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد ضد إشبيلية

حقق الفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد فوزًا مهمًّا على نادي إشبيلية أمس بنتيجة 2-1 في الجولة الـ37.

ريال مدريد وصيفًا

وجاء ترتيب الدوري الإسباني كالتالي: “برشلونة في الصدارة برصيد 85 نقطة، ريال مدريد ثانيًا برصيد 77 نقطة، أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 73 نقطة، ريال سوسيداد رابعًا برصيد 68 نقطة، فياريال خامسًا برصيد 63 نقطة، ريال بيتيس سادسًا برصيد 56 نقطة، أوساسونا سابعًا برصيد 50 نقطة، أتلتيك بيلباو ثامنًا برصيد 50 نقطة، جيرونا تاسعًا برصيد 49 نقطة، إشبيلية في المركز العاشر برصيد 49 نقطة، ريال مايوركا في المركز الـ11 برصيد 47 نقطة، رايو فاليكانو في المركز الـ12 برصيد 46 نقطة، فالنسيا في المركز الـ13 برصيد 40 نقطة، سيلتا فيجو في المركز الـ14 برصيد 40 نقطة، ألميريا في المركز الـ15 برصيد 39 نقطة، قاديش في المركز الـ16 برصيد 38 نقطة، خيتافي في المركز الـ17، بلد الوليد في المركز الـ18 برصيد 38 نقطة، إسبانيول في المركز الـ19 برصيد 35 نقطة، إلتشي في المركز الـ20 والأخير برصيد 21 نقطة”.

مباريات اليوم الأحد

وتقام حاليًّا مباريات “أتلتيك بيلباو ضد إلتشي، أتلتيكو مدريد ضد ريال سوسيداد، برشلونة ضد ريال مايوركا، رايو فاليكانو ضد فيايال، فالنسيا ضد إسبانيول، ألميريا ضد بلد الوليد، خيتافي ضد أوساسونا، قاديش ضد سيلتا فيجو، جيرونا ضد ريال بيتيس”.