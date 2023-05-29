انتهت مباراة برشلونة ضد مايوركا مساء الأحد بفوز البارشا بثلاثية دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ37 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم موسم 2022/ 2023.

برشلونة ضد مايوركا

وكان برشلونة هزم فريق مايوركا بثلاثية سجلها كل من أنسو فاتي هدفين وبابلو مارتن “جافي” هدفًا.

وانتهت مباريات الأمس في الجولة الـ37 من الدوري الإسباني بفوز إلتشي على أتلتيك بيلباو بهدف، وفاز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد بهدفين لهدف، بينما فاز برشلونة على ريال مايوركا بثلاثية دون رد، وفاز رايو فاليكانو على فياريال بهدفين لهدف، وتعادل فالنسيا مع إسبانيول بثنائية لكل فريق، أما ألميريا فتعادل مع بلد الوليد بدون أهداف.

وفاز خيتافي على أوساسونا بثنائية لهدف، أما قاديش ففاز على سيلتا فيجو بهدف دون رد، وفاز ريال بيتيس على جيرونا بهدفين لهدف.

ترتيب الدوري الإسباني

وجاء ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة ضد مايوركا كالتالي: “برشلونة في المركز الأول برصيد 88 نقطة، ريال مدريد ثانيًا برصيد 77 نقطة، أتلتيكو مدريد ثالثًا برصيد 76 نقطة، ريال سوسيداد رابعًا برصيد 68 نقطة، فياريال خامسًا برصيد 63 نقطة، ريال بيتيس سادسًا برصيد 59 نقطة، أوساسونا سابعًا وأتلتيك بيلباو ثامنًا ولكل منهما 50 نقطة، جيرونا تاسعًا ورايو فاليكانو عاشرًا وإشبيلية في المركز الـ11 ولكل منهم 49 نقطة، ريال مايوركا في المركز الـ12 برصيد 47 نقطة، قاديش في المركز الـ13 وخيتافي في المركز الـ14 وفالنسيا في المركز الـ15 ولكل منهم 41 نقطة، ألميريا في المركز الـ16 وسيلتا فيجو في المركز الـ17 برصيد 40 نقطة، بلد الوليد في المركز الـ18 برصيد 39 نقطة، إسبانيول في المركز الـ19 برصيد 36 نقطة، إلتشي في المركز الـ20 والأخير برصيد 24 نقطة”.