ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل نيوكاسل وفوز مان يونايتد

فرط فريق نيوكاسل يونايتد في فرصة الانفراد بالمركز الثالث في ترتيب الدوري الإنجليزي، وذلك بعد تعادله اليوم ضد فريق ليدز يونايتد بنتيجة هدفين لكل فريق في افتتاح مباريات الجولة الـ36.

نتيجة نيوكاسل

وكانت مباريات الجولة الـ36 من الدوري الإنجليزي انطلقت اليوم السبت، بتعادل بين ليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد بهدفين لكل فريق، بينما فاز أستون فيلا على توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين لهدف، وتعادل تشيلسي مع نوتنجهام فورست بهدفين لكل فريق، وفاز فولهام على ساوثهامبتون بثنائية دون رد، بينما فاز كريستال بالاس على بورنموث بهدفين دون رد، وفاز مانشستر يونايتد على وولفرهامبتون بثنائية دون رد.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي حاليًا كالتالي: ” مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 82 نقطة، آرسنال في المركز الثاني برصيد 81 نقطة، نيوكاسل ثالثًا برصيد 66 نقطة، مانشستر يونايتد رابعًا برصيد 66 نقطة، ليفربول خامسًا برصيد 62 نقطة، توتنهام هوتسبير في المركز السادس برصيد 57 نقطة، أستون فيلا في المركز السابع برصيد 57 نقطة، برايتون في المركز الثامن برصيد 55 نقطة، فولهام في المركز التاسع برصيد 51 نقطة، برينتفورد في المركز العاشر برصيد 50 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويتواجد تشيلسي في المركز الـ11 برصيد 43 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 43 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 40 نقطة، بورنموث في المركز الـ14 برصيد 39 نقطة، وست هام يونايتد في المركز الـ15 برصيد 37 نقطة، نوتنجهام فورست في المركز الـ16 برصيد 34 نقطة، إيفرتون في المركز السابع عشر برصيد 32 نقطة، ليدز يونايتد في المركز الـ18 برصيد 31 نقطة، ليستر سيتي في المركز التاسع عشر ” قبل الأخير” برصيد 30 نقطة، ساوثهامبتون في المركز العشرين والأخير برصيد 24 نقطة.