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ضمن الجولة الـ35

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال وتعثر مانشستر يونايتد

الإثنين ٨ مايو ٢٠٢٣ الساعة ١:٥٤ صباحاً
ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز آرسنال وتعثر مانشستر يونايتد
المواطن - فريق التحرير

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نجح الفريق الكروي الأول بنادي آرسنال في تقليص فارق النقاط مع المتصدر مانشستر سيتي إلى نقطة واحدة، وذلك بعد فوز آرسنال أمس الأحد على نادي نيوكاسل يونايتد بثنائية دون رد.

نتائج مباراتي السبت والأحد

وكانت مباريات الجولة الـ35 من الدوري الإنجليزي انطلقت أول أمس السبت بفوز مانشستر سيتي على ليدز يونايتد بهدفين لهدف، وفوز توتنهام هوتسبير على كريستال بالاس بهدف دون رد، وفوز فريق وولفرهامبتون على أستون فيلا بهدف دون رد، وفوز تشيلسي على بورنموث بثلاثية لهدف، بينما فاز ليفربول على برينتفورد بهدف دون رد.

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وفي مباراتي أمس، فاز آرسنال على نيوكاسل بنتيجة 2/ 0، بينما فاز وست هام يونايتد على مانشستر يونايتد بهدف دون رد.

آرسنال - ترتيب الدوري الإنجليزي

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي بعد مباراتي السبت والأحد كالتالي: “مان سيتي في الصدارة برصيد 82 نقطة، آرسنال ثانيًا برصيد 81 نقطة، نيوكاسل يونايتد ثالثًا برصيد 65 نقطة، مانشستر يونايتد رابعًا برصيد 63 نقطة، ليفربول خامسًا برصيد 62 نقطة، توتنهام هوتسبير سادسًا برصيد 57 نقطة، برايتون سابعًا برصيد 55 نقطة، أستون فيلا ثامنًا برصيد 54 نقطة، برينتفورد تاسعًا برصيد 50 نقطة، فولهام عاشرًا برصيد 45 نقطة.

وفي المركز الـ11 يتواجد فريق تشيلسي برصيد 42 نقطة، كريستال بالاس في المركز الـ12 برصيد 40 نقطة، وولفرهامبتون في المركز الـ13 برصيد 40 نقطة، بورنموث في المركز الـ14 برصيد 39 نقطة، وست هام يونايتد في المركز الـ15 في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 37 نقطة، ليستر سيتي وليدز يونايتد في المركزين الـ16 والـ17 على التوالي برصيد 30 نقطة لكل منهما.

أما نادي نوتنجهام فورست فيتواجد في المركز الـ18 برصيد 30 نقطة، إيفرتون في المركز الـ19 “قبل الأخير” برصيد 29 نقطة، ساوثهامبتون في المركز الـ20 والأخير برصيد 24 نقطة.

مانشستر يونايتد ضد وست هام

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