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مانشستر سيتي ينفرد بالصدارة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهتي اليوم

الأحد ٧ مايو ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠١ مساءً
ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مواجهتي اليوم
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراتي اليوم ضمن منافسات الجولة الـ35 من البريميرليج، في ظل الصراع القوي بين الفرق على التقدم في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

مواجهات قوية اليوم

ويلعب نيوكاسل يونايتد ضد أرسنال على ملعب “سانت جيمس بارك”، عند الساعة 6:30 مساء، ويطمح الماكبايس لمواصلة نتائجه الإيجابية، فيما يسعى الجانرز لحصد الثلاث نقاط، أملًا في تعثر مانشستر سيتي وخطف الصدارة.

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نيوكاسل ضد أرسنال - ترتيب الدوري الإنجليزي
جانب من مباراة سابقة – المصدر @Arsenal

ويُلاقي وست هام يونايتد فريق مانشستر يونايتد على استاد لندن الأولمبي، عند الساعة التاسعة مساء، ويأمل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية، فيما يطمح الشياطين الحمر لمواصلة التقدم في ترتيب الدوري الإنجليزي.

مانشستر يونايتد
لاعبو يونايتد – المصدر @ManUtd

ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاء جدول ترتيب الدوري الإنجليزي لكرة القدم قبل مباراتي اليوم، كالتالي؛ مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 82 نقطة، ثم أرسنال بـ78 نقطة، يليه نيوكاسل يونايتد برصيد 65 نقطة، وبفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد.

مانشستر سيتي
لاعبو السيتي – المصدر @ManCity

وحل ليفربول خامسًا برصيد 62 نقطة، ثم توتنهام هوتسبير بـ57 نقطة، يليه برايتون برصيد 55 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا، ويحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 50 نقطة، ثم فولهام بـ45 نقطة، يليه تشيلسي بـ42 نقطة.

ويتواجد كريستال بالاس في المركز الـ12 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، بالتساوي مع وولفرهامبتون، ثم بورنموث بـ39 نقطة، يليه وست هام يونايتد بـ34 نقطة، ثم ليستر سيتي بـ30 نقطة، متساويًا مع ليدز يونايتد نوتينغهام، يليه إيفرتون بـ29 نقطة، وساوثهامبتون برصيد 24 نقطة.

نادي تشيلسي
لاعبو تشيلسي – المصدر @ChelseaFC

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